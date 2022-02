Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock (partia Zieloni) ogłosiła nominację szefowej Greenpeace International Jennifer Morgan na nową niemiecką negocjatorkę w sprawach klimatycznych. Wcześniej decyzję o powołaniu Amerykanki na stanowisko pełnomocniczki Niemiec ds. klimatu podjął rząd federalny.

Obywatelstwo dla Amerykanki

Szefowa niemieckiej dyplomacji powiedziała na konferencji w środę, że to "nominacja jak ze snu i ważny sygnał dla międzynarodowej ochrony klimatu" - pisze Deutsche Welle.

- Przyjmuję to ważne zadanie z przyjemnością i determinacją. Czas nagli, potrzebujemy niespotykanej dotąd międzynarodowej współpracy - powiedziała Jennifer Morgan, która funkcję sekretarza stanu w niemieckim rządzie będzie mogła objąć dopiero po uzyskaniu obywatelstwa Republiki Federalnej. Ma to nastąpić niebawem.

Deutsche Welle podkreśla, że Morgan jest znana w kręgach obserwatorów, aktywistów i negocjatorów na międzynarodowych konferencjach klimatycznych. 55-letnia aktywistka jest z wykształcenia politologiem i germanistką oraz stałym gościem organizowanych przez ONZ szczytów klimatycznych. W przeszłości pracowała na rzecz organizacji Climat Action News, następnie pracowała dla WWF, a ostatnio była jedną z dwojga dyrektorów Greenpeace International.

Opozycja oprotestowuje nominację

Według Deutsche Welle niektórzy politycy opozycji krytycznie oceniają decyzję personalną władz federalnych.

"Stworzenie zagrożenia w przestrzeni powietrznej na piłkarskich mistrzostwach Europy, wylanie farby na skrzyżowaniu Grosser Stern, kradzieże kluczyków do samochodów i wykorzystywanie Reichstagu do akcji plakatowych. W nagrodę dostaje się od Zielonych stanowisko sekretarza stanu" - napisał na Twitterze wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego CDU/CSU Steffen Billger, który przypomniał happeningi Greenpeace z ostatnich lat.

Torsten Frei, polityk opozycyjnej chadecji zwracał uwagę, że zaangażowanie prominentnej amerykańskiej lobbystki i przyznawanie jej naprędce obywatelstwa i urzędniczego stanowiska to niezwykle samowolne działanie - pisze Deutsche Welle.

Sekretarz generalny CSU Markus Blume zapytał na Twitterze, czy nominacja szefowej Greenpeace oznacza, że następna będzie Antifa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i organizacja Foodwatch w ministerstwie gospodarki i rolnictwa?

Pożegnanie z Greenpeace

Jochen Flasbarth, wieloletni sekretarz stanu w ministerstwie środowiska, który w przeszłości kierował niemiecką grupą ekologiczną NABU, a obecnie sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju powiedział Deutsche Welle, że zaletą Morgan jest orientacja w międzynarodowej agendzie klimatycznej, świetne kontakty i rozeznanie w procesach negocjacyjnych.

- To że Baerbock udało się ściągnąć Jennifer Morgan na stanowisko sekretarza stanu do spraw klimatu, to wielki sukces dla niemieckiej dyplomacji klimatycznej - uważa polityk.

- Zwracaliśmy już w przeszłości uwagę, że musi być możliwe wciąganie zewnętrznych fachowców do ministerstw. Jest jednak jasne, że Morgan będzie musiała w przyszłości prezentować stanowisko rządu, a nie Greenpeace - zastrzegł jednak Timo Lange z organizacji Lobby-Control.

Jennifer Morgan już w 2007 roku doradzała rządowi Niemiec w czasach ważnego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej albo podczas szczytu G7 w Heiligendamm, gdzie sprawy ochrony klimatu były głównym tematem - przypomina Deutsche Welle. Morgan była też współautorką publikowanego regularnie raportu Rady Klimatycznej ONZ.

Komentarze prasy po decyzji rządu

"Ruch klimatyczny świętuje" - ocenił dziennik "Badische Zeitung". "Nie ma żadnych wątpliwości co do fachowych kompetencji Morgan" - zaznacza gazeta. Jednak dalej dziennik pisze: "Powoływanie lobbystów na stanowiska państwowe zawsze jest jednak delikatną sprawą. Nie można ich jednak z góry uznać za niedopuszczalne. Osoby te muszą same pokazać, że zmieniają nie tylko pracodawcę, ale też rolę, którą odgrywają".

"Pozostaje pewien niesmak, gdy aktywistka o tak wyraźnym profilu, a zarazem lobbystka nagle zmienia strony" - pisze gazeta "Rhein-Zeitung". "Ale dla całości obrazu trzeba powiedzieć, że socjaldemokraci, liberałowie oraz oczywiście także chadecy od dekad mają kontakty z różnymi grupami interesów i organizacjami lobbystycznymi, włącznie z transferami personalnymi. Dlatego opozycja powinna się wstrzymać z wymachiwaniem moralną maczugą".

Znacznie bardziej krytycznie odnosi się do nominacji Morgan "Darmstaeder Echo": "Sprawa Morgan jest symbolem bezwstydu i totalnego ignorowania granic między rządem a zewnętrznymi grupami interesów, gdy chodzi o właściwe interesy. Nie każdy jednak podpisze się pod twierdzeniem, że Greenpeace zawsze i wszędzie stoi po właściwej stronie. Ryzykowne czy wręcz przestępcze akcje odbiły się na jego reputacji" - pisze gazeta przypominając akcję z udziałem motolotniarza zorganizowaną na stadionie w Monachium.

"Zuchwały sposób zatrudnienia Morgan, włącznie z szybkim przyznaniem jej niemieckiego obywatelstwa, kompromituje dwa dobre w zasadzie pomysły" - pisze "Darmstaeder Echo".

