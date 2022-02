"Przez te wszystkie lata brałem udział w wielu przesłuchaniach, stawiłem się na kilkadziesiąt rozpraw sądowych" - relacjonuje na Twitterze Sebastian Kościelnik.

"Poznałem od środka instytucje, które zwykłe można znaleźć na Wikipedii"

Dalej kierowca samochód, który pięć lat temu zderzył się z autem ówczesnej szefowej rządu Beaty Szydło, tłumaczy, że od momentu wypadku udzielił "wielu wywiadów, w głównej mierze po to, aby przekazać jak ta sytuacja wyglądała ze strony zwykłego szarego obywatela, wobec którego przedsięwzięto mnóstwo środków, by go zdyskredytować".

"Poznałem od środka instytucje, które zwykłe można znaleźć na Wikipedii, lub o których można przeczytać z doniesień prasowych jak np. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Kancelaria tajna. Przemierzyłem w tym czasie dziesiątki tysięcy kilometrów, tylko by brać udział niemalże we wszystkich rozprawach" - relacjonuje Kościelnik.

Mężczyzna przyznaje też, że w ostatnich latach "podporządkował całe swoje życie pod sprawę wypadku".

Kościelnik: sprawa mogłaby się potoczyć różnie

"5 lat temu, tuż po moim zatrzymaniu, policja wmawiała mi, że na tym etapie adwokat nie jest mi potrzebny" - opisuje dalej Kościelnik.

Jak jednak przyznaje, "dzisiaj doskonale wie, że gdyby nie mecenas Władysław Pociej, sprawa mogłaby się potoczyć różnie".

"Gdyby nie zaoferowana pomoc prawna, za którą jestem i będę wdzięczny do końca życia, moje życie mogło by wyglądać zupełnie inaczej. 5 lat minęło jak jeden dzień, postępowanie wciąż się toczy, a sił i cierpliwości zdecydowanie mniej niż na początku tej batalii" - dodaje mężczyzna.

Wypadek Szydło. Kolumna jechała bez sygnałów?

Do wypadku doszło 10 lutego 2017 roku. Według policji rządowa kolumna trzech samochodów, w której jechała ówczesna premier Beata Szydło (jej pojazd znajdował się w środku kolumny - red.), wyprzedzała w Oświęcimiu fiata seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które wjechało w drzewo. Poszkodowana została Beata Szydło oraz funkcjonariusze BOR.

Jednym z głównych wątków sprawy było to, czy kolumna z premier Szydło miała włączone zarówno sygnały świetlne, jak i dźwiękowe - a więc czy były to pojazdy uprzywilejowane.

W 2020 r. sąd pierwszej instancji uznał, że kierowca seicento Sebastian Kościelnik jest winien nieumyślnego spowodowania wypadku. Zarazem umorzył on warunkowo postępowanie na okres roku i uznał, że przepisy złamał także kierowca BOR. Zarówno prokuratura jak i oskarżony odwołali się od wyroku.

zma/ sgo/PAP