Wypadek Beaty Szydło miał miejsce w Oświęcimiu, w lutym 2017 roku. Rządowe audi wiozące ówczesną premier zderzyło się z fiatem seicento. Były funkcjonariusz SOP wyjawił, że składał fałszywe zeznania w sprawie zdarzenia (WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW TUTAJ).

- Dziś dowiadujemy się, kto był sprawcą wypadku z udziałem premier Szydło. Jeśli prawdą jest to, o czym mówią byli funkcjonariusze SOP, że zostali zmuszeni do składania fałszywych zeznań, by chronić prawdziwych sprawców i oskarżać niewinnego człowieka i do tego byli inspirowani przez ludzi władzy, to w każdym normalnym, demokratycznym kraju taka sytuacja powinna zakończyć raz na zawsze karierę polityczną Beaty Szydło i ówczesnego szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka - powiedział Borys Budka.

Wypadek Beaty Szydło. Budka: by kryć polityków buduje się cały aparat państwowy

- Żądamy od Prokuratura Generalnego Zbigniewa Ziobry ujawnienia materiału, który został zebrany w śledztwie ws. kolizji oraz niezwłocznego wszczęcia postępowania ws. składanie fałszywych zeznań oraz podżegania do popełnienia przestępstwa - dodał.

Polityk podkreślał, że ówczesna premier po wypadku zapewniała, że sprawa zostanie rzetelnie wyjaśniona.

- Nie może być tak, że żeby kryć polityków buduje się cały aparat państwowy, tak aby jeden niewinny człowiek musiał brać na siebie odpowiedzialność za wypadek, którego sprawcą czy winnym był funkcjonariusz, wykonujący bezpodstawne polecenia politycznych zwierzchników - mówił Budka.

Wypadek Beaty Szydło. Marek Sowa: potrzebne jest publiczne zeznanie jak było

- Kłamstwo to jest metoda PiS-u. Przekonujemy się o tym co dzień, ale dziś mamy namacalne dowody, że to jest trwały element ich propagandy. Od samego początku, tuż po wypadku zacierali ślady, przeganiali ślady bez zabezpieczania dowodów, które ginęły w niewyjaśnionych okolicznościach - mówił poseł KO Marek Sowa.

Poseł przytoczył treść listu, jaki Beata Szydło skierowała do Sebastiana (kierowca seicento - red.), w którym pisała o równości obu stron przed sądem oraz transparentności i rzetelności śledztwa ws. wypadku.

- Sebastian nie miał równych praw przy tym postępowania. Cały aparat państwa był użyty do skazania Sebastiana za wszelką cenę, fałszując dokumenty. Dziś nie tylko słowo przepraszam jest potrzebne, ale rzeczywiste, publiczne zeznanie jak było naprawdę. Przecież ona dokładnie wie - zaapelował Sowa.

Wypadek Beaty Szydło. Sowa: dlaczego teraz milczy?

Dodał, ze według relacji emerytowanego funkcjonariusza SOP, Beata Szydło zawsze w swojej miejscowości poruszała się bez sygnałów dźwiękowych. Wyjątkiem był jej przyjazd z okazji święta Barbórki.

- Dlaczego teraz milczy? Dlaczego nie rusza ją sumienie i nie chce, aby koszmar tego człowieka skończył się raz na zawsze (...) Czas skończyć ten koszmar Polek i Polaków. Ta władza posuwa się do wszystkiego, żeby postawić na swoim i wykorzystać swój polityczny interes. Dlatego w Polsce są potrzebne wolne i niezawisłe sądy - podsumował.

