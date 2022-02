Amerykańscy eksperci ostrzegają przed wzrostem liczby przypadków "zespołu złamanego serca", który nieproporcjonalnie często dotyka kobiet - pisze Yahoo.com.

Więcej przypadków "zespołu złamanego serca"

Chodzi o kardiomiopatię Takotsubo (TTS), chorobę serca o ostrym charakterze, która często występuje w związku ze stresem emocjonalnym lub fizycznym. - TTS polega na nagłym i przejściowym zaburzeniu funkcji skurczowej lewej komory, a w obrazie klinicznym łudząco przypomina zawał - powiedział Pulsowi Medycyny dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski, prof. GUMed, współtwórca międzynarodowego rejestru InterTAK Registry, który odnotowuje przypadki choroby.

Także według Harvard University, który powołuje się na American Heart Journal, kardiomiopatia Takotsubo to osłabienie lewej komory, która pompuje utlenowaną krew do aorty.

Zwykle bezpośrednim powodem jest silny stres emocjonalny lub fizyczny.

Główne objawy zespołu złamanego serca, to ból w klatce piersiowej i duszność. Lekarze z Mayo Clinic, amerykańskiej organizacji non-profit działającej w branży medycznej z siedzibą w Rochester uważają, że zespół ten może łudząco przypominać objawy zawału serca.

Amerykańscy eksperci twierdzą także, że potencjalnie śmiertelna choroba kardiologiczna jest częściej obserwowana w czasie epidemii COVID-19.

Winny koronawirus, czy lepsza diagnostyka?

- Nie wiem, w jak znacznym stopniu możemy winić koronawirusa, a ile przypadków bierze się stąd, że częściej rozpoznajemy objawy - powiedział dr Noel Bairey Merz, dyrektor Barbara Streisand Heart Center szpitala Cedars-Sinai w Los Angeles w poniedziałek w programie "Good Morning America" w telewizji ABC.

- Choroby serca są główną przyczyną śmiertelności kobiet w każdym wieku - przypomina lekarz i sugeruje, że problem TTS wymaga zainteresowania.

W październikowym komunikacie prasowym szpital Cedars-Sinai w Los Angeles ujawnił wyniki badania Smidt Heart Institute opublikowane w Journal of the American Heart Association. Wynika z nich, że u kobiet w średnim i starszym wieku "zespół złamanego serca" diagnozowany jest do 10 razy częściej niż u kobiet młodszych lub u mężczyzn, niezależnie od ich wieku. Z badania tego wynikało jednak, że choć choroba staje się częstsza, to proces ten rozpoczął się zanim koronawirus rozprzestrzenił się na świecie.

- Nasze badania sugerują, że wzrost liczby rozpoznań zespołu Takotsubo nastąpił na długo przed wybuchem epidemii koronawirusa - powiedziała Susan Cheng, dyrektor Instytutu Badań nad Zdrowym Starzeniem się w Departamencie Kardiologii w Smidt Heart Institute szpitala Cedars-Sinai.

Susan Cheng i jej zespół wykorzystali dane z krajowych szpitali pochodzące od ponad 135 tys. mężczyzn i kobiet, u których zdiagnozowano zespół Takotsubo w latach 2006-2017.

Dokładna przyczyna kardiomiopatii Takotsubo wciąż nie jest jasna. Powikłania spowodowane jego wystąpieniem obejmują niskie ciśnienie krwi, niewydolność serca, zakrzepy krwi w sercu, arytmie i obrzęk płuc lub obecność płynu w płucach. Klinika Mayo sugeruje, że do rozwoju choroby może prowadzić stosowanie niektórych leków.