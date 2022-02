Od niedzieli obowiązuje w Ottawie stan wyjątkowy, dający specjalne uprawnienia służbom porządkowym.

Poniedziałkowa akcja z kanistrami, w której wzięły udział również kobiety z małymi dziećmi, miała w zamyśle organizatorów pokazać władzom, że mimo skonfiskowania kilku tysięcy litrów paliwa zgromadzonego dla strajkujących protest będzie kontynuowany. Aby utrudnić policji kontrolę, w części kanistrów znajdowało się paliwo, a w innych woda.

Sprzeciw "dyktatorskim zapędom" rządzących

- Niektórzy protestujący celowo napełniali kanistry wodą, a potem demonstracyjnie pili z nich, aby udowodnić, że nie ma tam benzyny, jednocześnie przewozili paliwo w pojemnikach przeznaczonych na wodę – mówił w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu radzie miasta szef policji Peter Sloly.

Protest kierowców ciężarówek, nazwany "Konwojem Wolności 2022", początkowo był wyrazem sprzeciwu wobec obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19 dla transgranicznych kierowców ciężarówek, ale z czasem przerodził się w ruch przeciwko zakazom pandemicznym i - jak twierdzą organizatorzy - "dyktatorskim zapędom" rządzących w Kanadzie.

Uczestnicy protestu twierdzą, że wielu policjantów wysłanych do kontroli sympatyzuje z nimi i odmawia wykonywania rozkazów. W poniedziałek ludzie biorący udział w akcji z kanistrami nie byli sprawdzani przez policję i swobodnie przemieszczali się ulicami Ottawy.

Szef lokalnej policji w poniedziałek skierował do władz federalnych i prowincji prośbę o wysłanie dodatkowych 1800 funkcjonariuszy. Policja w kanadyjskiej stolicy dysponuje na co dzień 2100 policjantami.

Zablokowano 10 mln dolarów

Minister transportu Kanady Omar Alghabra zwrócił się do władz prowincji Ontario o skorzystanie z przysługujących im uprawnień i zawieszenie licencji handlowych lub ubezpieczenia dla właścicieli ciężarówek wykorzystywanych w blokadzie.

Grupa mieszkańców Ottawy zwróciła się do Sądu Najwyższego o zakazanie używania klaksonów w centrum miasta. Argumentowali, że mieszkańcy tej części Ottawy od 28 stycznia, gdy rozpoczął się protest, zmuszani są do słuchania dźwięków o natężeniu przekraczającym 90 decybeli. Sędzia Hugh McLean w poniedziałek przychylił się do prośby mieszkańców i wydał zakaz, który ma obowiązywać przez 10 dni.

Po tym, jak zablokowane zostało ponad 10 mln dolarów, jakie zebrali na platformie crowdfundingowej GoFundMe, protestujący kierowcy ciężarówek zbierają fundusze za pośrednictwem innych platform. Na jednej z nich, GiveSendGo, od poniedziałkowego popołudnia zgromadzono ponad 5 mln dolarów. Właściciele GiveSendGo oświadczyli, że firma jest w kontakcie z organizatorami „Konwoju Wolności 2022” i „otrzymała zapewnienie, że wszystkie zebrane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną i wsparcie prawne” dla protestujących i ich rodzin.

W poniedziałek do protestu w Ottawie przyłączyli się demonstrujący w Windsorze w prowincji Ontario, gdzie zablokowane zostały dwa z trzech pasów po kanadyjskiej stronie mostu łączącego Windsor z Detroit w USA.

