W Quebecu, który jest drugą co do liczebności mieszkańców prowincją Kanady, powracają od piątku od godziny 17 czasu lokalnego liczne restrykcje, takie na przykład jak godzina policyjna między 22 a 5 rano. Za przebywanie w tych godzinach poza domem bez powodu grozi grzywna od 1 do 6 tys. kanadyjskich dolarów. Nie ma też mowy o spotkaniach pod jednym dachem z osobami spoza własnego gospodarstwa domowego. Zamknięte zostaną dla klientów sale w restauracjach; pozostawiono jedynie możliwość kupowania na wynos.

W niedziele będą zamknięte sklepy z towarami innymi niż podstawowe. Powrót dzieci do szkół zostanie opóźniony do 17 stycznia – poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej premier prowincji François Legault.

Wśród innych ograniczeń jest zamknięcie miejsc kultu. Jedynym wyjątkiem są pogrzeby - w ceremonii może brać udział maksymalnie 25 osób.

Szybki przyrost zachorowań

Quebec boryka się z szybkim przyrostem zachorowań i wcześniej w tym tygodniu minister zdrowia Quebec Christian Dubé zapowiedział, że część zarażonych pracowników służby zdrowia będzie mogła przychodzić do pracy. Liczba nowych przypadków Covid-19 w Quebec wyniosła w czwartek 14 188 i była to największa od początku epidemii.

Nowe ograniczenia ogłosił także w czwartek w komunikacie rząd Ontario, największej prowincji Kanady. Dzieci powrócą tam do szkół po świątecznej przerwie w przyszłą środę, a nie w poniedziałek. Pracownicy szkół i licencjonowanych przedszkoli otrzymają maseczki typu N95, dające większą ochronę, jednak uczniowie takich maseczek nie otrzymają. W szkołach będą też ograniczenia dotyczące zajęć pozalekcyjnych i dopuszczalnej wielkości grup podczas przerw.

Rząd Ontario ograniczył jednocześnie dostęp do szybkich testów oraz testów PCR, tłumacząc to oczekiwaniami szybkiego rozszerzania się zachorowań w związku z wariantem omikron.

Zaś główny lekarz prowincji dr Kieran Moore poinformował, że w m.in. halach sportowych zostanie od piątku ograniczona liczba publiczności, do tysiąca osób lub połowy pojemności – w zależności od tego, która liczba jest mniejsza. Moore poinformował też, że dla osób przebywających w domach opieki oraz pracowników tych placówek prowincja udostępniła czwartą dawkę szczepionki.

W czwartek w Ontario odnotowano 13 807 nowych przypadków - największą dotychczas liczbę nowych zachorowań w ciągu jednego dnia. Średnia dla minionych siedmiu dni wyniosła po raz pierwszy ponad 10 tys. nowych przypadków dziennie rosnąc do 10 328, a specjaliści oceniają, że liczba nowych przypadków będzie się podwajać co ok. pięciu dni.

Opublikowane właśnie dane naukowe ministerstwa zdrowia Ontario wskazują, że choć wariant Omikron rozprzestrzenia się szybciej niż wariant Delta, to w przypadku Omikronu ryzyko hospitalizacji lub śmierci jest o 54 proc. niższe niż w przypadku wariantu Delta. W komentarzu do wyników badań podkreślono, że Omikron "wydaje się być pierwszym wariantem o charakterze dominującym i jednocześnie o słabszych skutkach zachorowania".

Nauka zdalna

Rekordowe liczby nowych przypadków odnotowują także inne prowincje, ale wprowadzane przez nie ograniczenia bardzo się różnią. W Albercie np. opóźniono powrót dzieci do szkół.

Podobną decyzję podjęła Kolumbia Brytyjska, która jednak już dwa tygodnie temu m.in. ograniczyła wielkość towarzyskich spotkań i wszelkie noworoczne imprezy, chyba, że są to spotkania, podczas których goście pozostają przy swoich stołach. W środę media podały, że podobnie jak w Quebec, rząd Kolumbii Brytyjskiej, aby zapewnić funkcjonowanie służby zdrowia, rozważa dopuszczenie do pracy części personelu szpitalnego pomimo przebywania na kwarantannie. Sprzeciwiają się temu związki zawodowe w obawie o szybkie dalsze rozprzestrzenianie się zarażeń w warunkach szpitalnych.

Z kolei premier Nowej Szkocji Tim Houston zwrócił się w czwartek do emerytowanych pracowników służby zdrowia o pomoc w miejscach szczepień.

W minionym tygodniu w Kanadzie odnotowano ponad 196,5 tys. nowych przypadków, co oznacza wzrost o 125 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Liczba hospitalizacji wzrosła o 57 proc. - według zbiorczych danych publicznego nadawcy CBC.

Zaś według danych ze strony Covid19tracker.ca, do czwartku w grupie osób od 5 roku życia, dla których szczepionki są dostępne w Kanadzie, ponad 87,2 zaszczepionych jest jedną dawką, a prawie 80,9 proc. jest w pełni zaszczepionych.

