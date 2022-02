"To kwestia pokoju lub wojny! Potrzebujemy najnowocześniejszej broni do obrony, a odmówić nam jej dzisiaj, to zawieść Ukrainę!" - mówił ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk w niedzielę wieczorem w programie telewizji ARD "Anne Will".

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk powtórzył apel władz swojego kraju dotyczący dostaw uzbrojenia.

- Musimy zdać sobie sprawę, że stoimy w obliczu niebezpieczeństwa wielkiej wojny w środku Europy - tłumaczył dyplomata w programie telewizji ARD "Anne Will".

Melnyk: Niemcy znajdują się na rozdrożu

- Mamy nadzieję na zmianę myślenia ze strony Niemców - podkreślił polityk. Zdaniem ambasadora "Niemcy znajdują się na rozdrożu".

- To kwestia pokoju lub wojny, to kwestia być albo nie być. Potrzebujemy najnowocześniejszej broni, Niemcy mogą to dostarczyć, Niemcy są w stanie to zrobić, a odmówić tego dzisiaj, to dla nas oznacza porzucenie Ukrainy - oświadczył dyplomata.

Niemiecka opinia publiczna i rząd RFN muszą "obudzić się ze snu", uznać powagę sytuacji i działać - powiedział Melnyk. - Proszę, pomóżcie nam zmienić kurs rządu, odłożyć na bok wszystkie partyjno-polityczne interesy i naprawdę zdać sobie sprawę z powagi chwili - apelował ambasador do niemieckiego społeczeństwa.

Odnosząc się do Rosji i jej prezydenta, Melnyk powiedział, że Władimir Putin "chce wymazać Ukrainę z mapy".

Niemcy: w 2021 r. rząd zatwierdził sprzedaż broni za 9,35 mld euro

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz powtórzył w niedzielę na krótko przed wyjazdem do Waszyngtonu na rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem, że rząd RFN nie zgadza się na dostawy broni na Ukrainę.

Jako tymczasem podają w poniedziałek media, Niemcy, czyli czwarty największy eksporter broni na świecie, sprzedały w 2021 r. uzbrojenie o wartości 9,35 mld euro.

Największym odbiorcą niemieckiego sprzętu wojskowego w 2021 r. był Egipt, który kupił uzbrojenie o wartości 4,34 mld euro. Państwo to jest krytykowane za łamanie praw człowieka i zaangażowanie w konflikty w Jemenie i Libii.

Kolejnym odbiorcami niemieckiego uzbrojenia były USA, Holandia, Singapur, Australia, Wielka Brytania i Korea Południowa.

