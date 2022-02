W poniedziałek poinformowano o 24 404 nowych, potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Zmarło kolejnych 10 osób. 2 427 osób po raz kolejny zakaziło się koronawirusem. Tydzień temu, 31 stycznia odnotowano 33 480 infekcji i 33 zgony. W ciągu ostatniej doby w szpitalach przybyło 626 zakażonych.

"W związku z rosnącą falą ponownych zakażeń, która jest charakterystyczna dla fali wirusa w wersji Omikron, zmieniamy system raportowania, wskazując dodatkowo liczbę osób, które zakaziły się ponownie" - przekazał resort zdrowia.

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz poinformował, że obecnie zajętych jest 18 287 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19.

- W tym czasie oficjalnie wykrytych zakażeń w Polsce jest 820 tys. Przy żadnej dotychczasowej fali COVID-19 nie mieliśmy tak niskiego wskaźnika zajmowanych łóżek szpitalnych - bo to jest wskaźnik na poziomie 0,5 proc. zakażeń - zastrzegł.

Sztab kryzysowy w MZ

Zapowiedział, że w poniedziałek w Ministerstwie Zdrowia zbierze się sztab kryzysowy, który ma zdecydować o zmniejszeniu bazy łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 po to, by przeznaczać więcej łóżek dla pacjentów z pozostałymi schorzeniami.

Jak podkreślił, chodzi o to, by "każdy pacjent w kraju był zaopiekowany w (...) schorzeniu, które go dotyka".

