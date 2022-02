Minister finansów Tadeusz Kościński podał się do dymisji. Ta decyzja wywołała falę komentarzy ze strony polityków opozycji. "Idźcie za ciosem, niech Nowogrodzka też zrezygnuje" - napisał Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Jak informuje rzeczniczka PiS, dymisja jest podyktowana tym, że "minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia w Polskim Ładzie".

O dymisji Kościńskiego poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Jak przekazała, minister finansów zrezygnował z urzędu, a kierownictwo PiS przyjęło jego decyzję.



Informację podał także rzecznik rządu Piotr Muller. "Premier otrzymał rezygnację Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów. Po przyjęciu dymisji przez prezydenta Andrzeja Dudę premier będzie tymczasowo pełnił obowiązki ministra finansów do momentu powołania nowej osoby" - wyjaśnił.

Fala komentarzy po dymisji ministra finansów

Odejście Kościńskiego skomentowali politycy opozycji. "Ależ odważny ten premier Morawiecki. Tak się chwalił tym »pseudoładem«, a gdy trzeba ponieść odpowiedzialność - schował się za plecami komitetu partyjnego PiS i wystawił ministra finansów" - ocenił Borys Budka (KO).

Natomiast Tomasz Trela (Nowa Lewica) zaapelował do władz PiS: "Nowogrodzka przyjęła rezygnację ministra finansów. Idźcie za ciosem, niech Nowogrodzka też zrezygnuje".

"Kowal ukradł, Cygana powiesili, a wieś nadal traci" - skomentował europoseł Marek Belka.

"Skoro za sukces Polskiego Ładu minister Kościński musiał zrezygnować, to co by się stało, gdyby ten program nie wyszedł?" - zastanawia się Jan Strzeżek z Porozumienia - partii, która współtworzyła Zjednoczoną Prawicę w latach 2015-2021.





Swoje zdanie wyraził też senator KO Bogdan Zdrojewski. "Niby ministra Kościńskiego nie było, mało kto znał nazwisko, ale 'Ład' dotknął prawie wszystkich. Podobnie, jak inflacja. Już pomyślałbym też o następcy szefa NBP, chyba, że historia niczego nikogo nie uczy!" - ocenił.

Z kolei Krystian Kamiński z Konfederacji nazwał Polski Ład "katastrofą". "Pytanie retoryczne: czy (Tadeusz Kościński) miał jakikolwiek wpływ na ustawę albo chociaż przeczytał ją przed procedowaniem?" - zapytał na Twitterze.

"Za Polski Nieład cały ten rząd PiS-u powinien wsiąść na ten prom co go 'zbudowali' i odpłynąć. Na zawsze" - porównał Dariusz Joński z KO.

Dymisja ministra finansów. Możliwi następcy Tadeusza Kościńskiego

Na razie nie wiadomo, kto przejmie dowództwo w resorcie finansów. W czwartek Interia informowała, że schedę po Kościńskim może przyjąć Piotr Nowak, obecny minister rozwoju.

Jak wynika z informacji medialnych, niewykluczone są też kandydatury Jacka Sasina (wicepremiera i szefa resortu aktywów państwowych) czy Henryka Kowalczyka (również wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi).



Do czasu wybrania następcy Kościńskiego, obowiązki ministra finansów będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki.

wys/ml/Interia