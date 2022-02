Wizytując tarnowskie zakłady, Mateusz Morawiecki stwierdził, że "czasy są niestety niespokojne". - Widzimy presję, która narasta na Ukrainę ze strony rosyjskiej. Bezpieczna Ukraina, bezpieczna granica to jest też europejska i polska racja stanu - mówił.

Jak dodał, polski rząd jest w kontakcie z administracją w Kijowie. Przekazał jednocześnie, że możliwa agresja Rosji na Ukrainę jest tematem rozmów przywódców innych państw.

- Rozmawiamy o tym, jak zwiększyć szanse na pokój i jego utrzymanie za naszą wschodnią granicą. Polska obserwuje narastającą presję ze strony Rosji - powiedział.

Morawiecki stwierdził, iż "kto chce się bronić, musi mieć czym". - W Kijowie widziałem, że wola obrony tam jest, ale często brakuje sprzętu. Trzeba działać szybko, musi być szybkość działania i sprawczość - mówił, nawiązując do swojej niedawnej wizyty na Ukrainie i spotkania z tamtejszymi władzami.

Dodał, że w Zakładach Mechanicznych "Tarnów" zobaczył, w jaki sposób produkuje się w nich amunicję, m.in. moździerze i granatniki. - Chcę pogratulować wszystkim pracownikom za to, że tworzą jakościowe produkty, idące w większości na eksport - powiedział premier.

Jak zauważył, "dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo". - To podstawowe dobro i po to uzbrajamy armię, aby go dostarczyć. (Także po to, aby) nasz sąsiad mógł się jak najlepiej bronić, przekazujemy na Ukrainę broń defensywną - przypomniał.

Premier: ważne jest także wsparcie dyplomatyczne

Morawiecki poinformował, że pierwszy transport militarnych towarów trafi na Ukrainę w przyszłym tygodniu. - Aby państwo ukraińskie nie było bezbronne wobec agresji rosyjskiej - wyjaśnił.

Podkreślił równocześnie, że "ważne są także misje dyplomatyczne". - Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego aktywność w tej kwestii. Staramy się - jako państwo przewodniczące OBWE - animować wszystkie akcje dyplomatyczne, aby zwiększyć szanse do obrony - stwierdził szef rządu RP.

Ocenił, iż "współczesne pole bitwy to coraz więcej automatyki", czyli m.in. dronów. - Cieszę się, że mamy coraz więcej takich inżynierów, takich zakładów jak te w Tarnowie, stanowiących niezbędne ogniwo w wyposażeniu polskiej armii - dodał.

