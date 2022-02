"Kolejne samoloty USA lądują w Polsce. To jeden z etapów przygotowawczych do przemieszczenia sił amerykańskich. Wkrótce do Polski dotrą siły 82 Dywizji Powietrznodesantowej, jednej z najbardziej renomowanych jednostek USA" - napisał Błaszczak na Twitterze.

Chwilę wcześniej polskie stacje telewizyjne pokazały lądowanie samolotu transportowego C-130 Hercules na lotnisku w Rzeszowie - Jasionce. Z samolotu wysiadło kilkunastu żołnierzy.

Na twitterowym profilu MON również pokazano film, na którym dokładnie pokazano amerykański samolot i wysiadającą grupę żołnierzy. Na nagraniu widać też, że główny ładunek samolotu stanowi przywiezione przez Amerykanów wyposażenie.

"Żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej USA wzmocnią amerykańskie siły stacjonujące już w Polsce. Trwa proces przerzutu wojsk. Żołnierze tej dywizji działali już razem z Polakami podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy wspólnych ćwiczeń" - napisano na Twitterze MON.

1700 nowych żołnierzy USA w Polsce

W czwartek Błaszczak poinformował o lądowaniu grupy przygotowującej pobyt żołnierzy z amerykańskiej 82. "Trwa przygotowanie do przyjęcia sił głównych Brygadowej Grupy Bojowej z 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA. W Polsce jest już grupa przygotowawcza. Łącznie w ramach przerzutu przybędzie 1700 żołnierzy. To wyraźny sygnał sojuszniczej solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie" - napisał w czwartek szef MON na Twitterze.

W środę Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.