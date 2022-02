- Świadomość tego, że obecnie wschodnia flanka NATO wymaga wzmocnienia przede wszystkim w kategoriach tego, co w NATO nazywamy odstraszaniem, dzisiaj dominuje - powiedział Zbigniew Rau podczas konferencji prasowej po rozmowach w Waszyngtonie.

Zaznaczył, że w ostatnich dniach uczestniczy w wielu spotkaniach m.in. z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, czy sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. - I co do tego, że trzeba zachować symetrię wobec rozwoju sytuacji wokół Ukrainy, ale także wobec (...) ewidentnie zwiększonej obecności wojskowej rosyjskiej na Białorusi, co do tego nikogo nie należy przekonywać" - powiedział. - To już jest dominująca opinia - dodał.

- Nie słyszałem takiego przekonania, że na tym jednorazowym wysłaniu żołnierzy, w tym do Polski, należy poprzestać - stwierdził szef polskiego MSZ. - Ten dyskurs trwa, to nie jest kwestia tylko samego myślenia, ale (..) także działania i trudno formułować tezę, że jest to proces zakończony - zapewnił.

Na pytanie o oczekiwania, jakie ma wobec planowanego spotkania z Blinkenem, Rau podkreślił, że spodziewa się przywrócenia dialogu strategicznego między Polską a Stanami Zjednoczonymi. - Dialog ten został zawieszony w ostatnich trzech latach - zaznaczył.

Sprawa Turowa

Minister Rau podczas czwartkowej konferencji w Waszyngtonie został także zapytany o porozumienie dotyczące Turowa. Odpowiedział, że to jest "sytuacja bardzo oczekiwana". Zwrócił uwagę na znaczenie tego porozumienia dla całej Grupy Wyszehradzkiej, w której skład wchodzą Polska, Węgry, Czechy oraz Słowacja.

- Jest to sytuacja nie tylko oczekiwana, ale bardzo potrzebna, nie tylko w naszych bilateralnych relacjach, tylko dobra dla funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej, jako całości - zaznaczył.

Dodał, że dobre funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej jest niezbędne w kontekście wydarzeń, które obecnie mają miejsce w naszym regionie.