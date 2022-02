- Każda eskalacja nie tylko przyniosłaby ogromne ludzkie cierpienie, ale także głębokie polityczne, strategiczne, ekonomiczne i militarne konsekwencje. Sytuacja może wymknąć się spod kontroli bardzo szybko i wciągnąć Europę w ogromny, wielowymiarowy kryzys bezpieczeństwa na skalę niewidzianą od czasu II wojny światowej - powiedział szef polskiej dyplomacji podczas otwarcia wysłuchania na temat polskiego przewodnictwa w OBWE.

ZOBACZ: Ukraina. Zatrzymano rosyjskich agentów podżegających do przejęcia władzy w Kijowie

- Jeśli pozwolimy na użycie zbrojnej napaści jako narzędzia polityki państw, może to doprowadzić do zniszczenia porządku międzynarodowego opartego na zasadach - powiedział minister, odnosząc się do potencjalnych skutków kryzysu wokół Ukrainy.

- Ten porządek może być zniszczony i zastąpiony przez inny, oparty na przeciwnej regule, że racja jest po stronie silniejszego - dodał.

ZOBACZ: Białoruś. MSZ oskarża Ukrainę o wysłanie drona szpiegowskiego nad poligon pod Brześciem

Rau zaznaczył, że konsekwencje mogą wykroczyć poza Europę. - Pragnienie narysowania na nowo granic poprzez zajmowanie terytorium staje się coraz bardziej powszechne na świecie - powiedział szef MSZ.

WIDEO: 82-latek zajechał drogę motocykliście. Ten uderzył w znak i urwało mu nogę [DRASTYCZNE NAGRANIE] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP