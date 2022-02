Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan zaproponował w czwartek w Kijowie, by w Turcji odbyło się spotkanie liderów Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Dodał, że liczy na pokojowe rozwiązanie konfliktu.

Erdogan oświadczył, że jego kraj "jest gotowy, by robić wszystko, co w jego mocy, aby zakończył się kryzys" między Ukrainą i Rosją. - Z radością gościlibyśmy w Turcji szczyt na poziomie liderów albo negocjacje na poziomie technicznym przedstawicieli tych krajów - dodał. Wizyta tureckiego prezydenta w Kijowie to ważny sygnał dla Rosji. Podczas wizyty Erdogan przywitał się z żołnierzami tradycyjnym ukraińskim zawołaniem "Sława Ukrainie".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da Resmî Törenle karşılanıyor

https://t.co/j4HlM6afW7 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 3, 2022

Podczas wystąpienia dla mediów po czwartkowym spotkaniu z Zełenskim Erdogan wyraził nadzieję, że konflikt między Rosją i Ukrainą zostanie rozwiązany w sposób pokojowy, dyplomatyczny. Prezydent Turcji w środę przebywa z wizytą w Kijowie na zaproszenie ukraińskiego prezydenta. Głównym tematem rozmów przywódców są sprawy gospodarcze i zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Turcją i Ukrainą. Erdogan mówił między innymi o tym, że docelowa wartość współpracy gospodarczej pomiędzy państwami powinna wynosić 10 mld dolarów.