- Postępowanie zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożone zostało przez wiceprezesa NIK Tadeusza Dziubę - przypomniała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Jak dodała, "zawiadomienie to dotyczyło przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku obsadzaniem stanowisk dyrektorskich w departamentach i delegaturach wbrew przepisom ustawy, angażowania kontrolerów w wykonywanie obowiązków niewynikających z ustawy, nienależnej wypłaty odpraw emerytalnych, jak również ujawnienia tajemnicy prawnie chronionej".

Działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego

Sprawa jest prowadzona w związku z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym karze do trzech lat więzienia podlega funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

W końcu stycznia br. informowano, że do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnego prezesa NIK Mariana Banasia, a zawiadomienie złożył wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba.

Wyjazd NIK do Mińska

Służby sprawdzają kulisy wyjazdu przedstawicieli NIK do Mińska, w którym wziął udział syn prezesa Mariana Banasia - podała we wtorek "Rzeczpospolita". Według źródeł gazety służby analizują, czy wyjazd ma związek z "biznesami" Banasia-juniora.





Dziennik przypomina, że chodzi o grudniowy wyjazd grupy przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli na spotkanie z Komitetem Kontroli Państwowej Białorusi.

O sprawie jako pierwszy, w połowie grudnia, pisał serwis polsatnews.pl który podał, że delegacja NIK pojechała do Mińska, na rozmowy mające dotyczyć sytuacji w Puszczy Białowieskiej.

"Jego celem (wyjazdu - red.) miało być - jak czytamy w piśmie prezesa Mariana Banasia do szefa sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej Wojciecha Szaramy - powołanie »roboczego zespołu kontrolerów do przeprowadzenia kontroli równoległej w Puszczy Białowieskiej z udziałem przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kontroli UNESCO«" - pisze "Rz".

