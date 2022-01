W środę sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała Sejmowi, stosunkiem głosów 9 do 7, uchylenie immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi.

Decyzja w tej sprawie miała zapaść we wtorek, jednak wówczas obrady komisji zostały przerwane ze względu na spór między posłami opozycji a przewodniczącym tego gremium Kazimierzem Smolińskim (PiS) o to, czy parlamentarzyści spoza Komisji mogą brać udział w posiedzeniu, które miało charakter zamknięty.

Z wnioskiem o uchylenie immunitetu Banasiowi wystąpiła prokuratura. Śledczy chcą szefowi Najwyższej Izby Kontroli postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

KO o immunitecie Banasia: "kuriozalna sytuacja"

Głosowanie nad uchyleniem immunitetu Banasia może się odbyć w czwartek w popołudniowym bloku głosowań. Przeciwna uchyleniu immunitetu prezesowi NIK jest Koalicja Obywatelska.

- Wczoraj i przedwczoraj widzieliśmy, jak PiS łamało wszelkie procedury tylko po to, żeby móc dzisiaj już głosować uchylenie tego immunitetu. Materiały utajniono, posiedzenie komisji utajniono, wyproszono dziennikarzy, odmówiono, wbrew prawu, uczestnictwa w komisji posłom spoza komisji - przypomniał Jarosław Urbaniak.

Jak dodał, doszło do "kuriozalnej sytuacji" - przewodniczący Smoliński nie otworzył dyskusji nad wnioskiem prokuratury. - Wyproszono posłów, wniosek przegłosowano, złamano wszelkie procedury - powtórzył poseł Koalicji Obywatelskiej.

Według niego wniosek śledczych miał także wadę formalną, ponieważ - jak mówił - wystąpić z nim powinien był prokurator generalny (czyli Zbigniew Ziobro), tymczasem pod pismem widnieje podpis jego pierwszego zastępcy, prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Szczerba: "próba doprowadzenia do paraliżu NIK"

Michał Szczerba ocenił, że próba uchylenia immunitetu Banasiowi to "próba doprowadzenia do paraliżu" Najwyższej Izby Kontroli. "Tak naprawdę nie chodzi w tej sprawie o pana prezesa NIK. Chodzi o zablokowanie licznych kontroli, które w tej chwili są prowadzone lub są zaplanowane - czy to w ramach planu kontroli na rok 2022 lub też kontroli doraźnej" - powiedział poseł KO.

Szczerba oraz poseł KO Dariusz Joński przypomnieli niektóre kłopotliwe, ich zdaniem, dla PiS kontrole NIK. To m.in. - jak mówił Szczerba - kończąca się już kontrola budowy Elektrowni Ostrołęka, gdzie mamy do czynienia z niegospodarnością i nepotyzmem. To także - według niego - prowadzona obecnie kontrola związana z oceną stanu przygotowania i strategii państwa do walki z pandemią.

- To również kwestia inwestycji całkowicie chybionych jak "Polskie Szwalnie", jak Stalowa Wola, która miała uruchomić produkcję masek medycznych" - wskazał Szczerba.

Joński przypomniał ubiegłotygodniową zapowiedź Mariana Banasia, która padła podczas obrad senackiej komisji nadzwyczajnej, dotyczącą planów kontroli zakupu systemu Pegasus, a także sprawdzenia jak wygląda w Polsce nadzór nad służbami specjalnymi. W ramach tej drugiej kontroli - jak dodał Joński - miałyby zostać wezwany wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński.

- Zdajemy więc sobie sprawę, dlaczego tak bardzo chce się zamknąć usta urzędnikom - aby właśnie między innymi ta sprawa nie została przez NIK wyjaśniona - stwierdził poseł KO.

Prokuraturę chce stawiać Banasiowi zarzuty

We wtorkowych obradach Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych uczestniczył prezes Banaś. Po ich zakończeniu wygłosił oświadczenie, w którym stwierdził m.in. że przez "ostatnie 2,5 roku stał się celem bezwzględnych ataków służb specjalnych i związanych z nimi światem mediów" i że "sprawa jego immunitetu to sprawa czysto polityczna wymyślona w ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości".

Wśród kilkunastu zarzutów, które prokuratura zamierza postawić Banasiowi, jest podanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych.

Zdaniem prokuratorów, Banaś miał zaniżyć w deklaracjach podatkowych za lata 2015-2020 przychody z dzierżawy kamienicy w Krakowie. Według prokuratury, naraziło to Skarb Państwa na stratę ponad 50 tys. zł z należnego podatku dochodowego.

Jak poinformowali śledczy, Banaś miał też nakłaniać Dyrektora Administracji Skarbowej w Krakowie do bezprawnego ujawnienia mu informacji na temat prowadzonych w jego sprawie czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i kontroli podatkowej.

