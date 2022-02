IMGW prognozuje, że rano w środę temperatura będzie się wahać od 3 stopni Celsjusza na zachodzie do -3 st. na wschodzie. W centrum 1 st. C. - Na Wybrzeżu wiatr może osiągnąć do 70 km/h, na Dolnym Śląsku - 80 km/h, na zachodzie porywy wiatru wyniosą 60 km/h - przekazała Małgorzata Tomczuk.

W południe - wskazała synoptyk IMGW - na wschodzie opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, które wystąpią również w centrum, a na zachodzie spadnie deszcz.

- W południe najchłodniej będzie w dolinach karpackich do -2 st. C. Na Suwalszczyźnie do -1 stopnia, na wschodzie od 0 do 1 stopnia. Cieplej w centrum do 3 stopni i na zachodzie - tam termometry wskażą 4 st. C - dodała synoptyk.

Na wschodzie śnieg, na zachodzie deszcz

Wieczorem wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Na zachodzie do 50 km/h. - Na wschodzie spadnie śnieg, na zachodzie deszcz. Temperatura maksymalna na wschodzie kraju wyniesie -1 st. C, w centrum 1 stopień, na zachodzie 3 st. - poinformowała.

- W nocy zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami śniegu. Na Wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Temperatura od 0 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich do -8 st. C na Suwalszczyźnie. W centrum kraju -2 stopnie, na wschodzie -5 st. C - podała synoptyk IMGW.