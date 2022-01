Silny wiatr w woj. warmińsko-mazurskim wieje od godz. 23, momentami z prędkością 100 km na godz., w otwartym terenie podmuchy są nawet jeszcze mocniejsze.

Do godz. 6 rano strażacy z regionu wyjeżdżali 144 razy, głównie do połamanych drzew i konarów blokujących drogi. W Dobrym Mieście wiatr zerwał fragment poszycia dachowego na domu.

W dwóch przypadkach drzewo spadło na zaparkowane samochody, w trzech - na linię energetyczną.

Strażacy wyjeżdżali także, by zapewnić zasilanie osobom podłączonym w swoich mieszkaniach do urządzeń tlenowych, takie interwencje odnotowano w gm. Ostróda, Barczewo i Działdowo.

Z powodu silnego wiatru nikt nie ucierpiał.

Ponad 43 tys. gospodarstw pozbawionych jest prądu w woj. łódzkim na skutek silnego wiatru, który uszkodził linie energetyczne i stacje zasilania. W nocy z soboty na niedzielę straż pożarna interweniowała w województwie przeszło 160 razy. M.in. drzewo przygniotło dwa auta. Nie ma osób rannych.

Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, wichury spowodowały w woj. śląskim nocne przerwy w dostawach prądu do niespełna 9,2 tys. odbiorców. Energetycy stopniowo przywracają dostawy energii, zapewniając, iż w niedzielę do 9.30 wszyscy odbiorcy powinni już mieć zasilanie.

W niedzielę nad Polską z zachodu na wschód przemieszczać się będą masy wilgotnego powietrza. Jak powiedział Michał Jaworski, opadom śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu towarzyszyć będzie silny wiatr.

- W niedzielę zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Spodziewane są przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od jednego stopnia Celsjusza na krańcach wschodnich, 3-4 stopni w dzielnicach centralnych do 7 stopni na krańcach zachodnich Polski - powiedział Jaworski.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w zachodniej połowie kraju obejmującej województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie zachmurzenie będzie duże i umiarkowane ale bez opadów. We wschodniej części Polski zachmurzenie będzie duże, z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura spadnie do minus 4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od minus 1 do zera w centrum do plus jednego stopni na północnym zachodzie i Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.