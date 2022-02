- Tym razem kierująca nie tłumaczyła się z szybkiej jazdy swoim mercedesem. Wyciągnęła kartę i za pomocą terminala płatniczego na miejscu uregulowała mandat - powiedział Jaroszewicz.

ZOBACZ: Lubuskie. Chciał przepalić zawór EGR. Jechał 223 km/h na trasie S3

Dodał, że tego samego dnia (31 stycznia br.) policjanci z gorzowskiej drogówki ukarali mandatem w wysokości 2,5 tys. zł 24-latka, który pędził S3 z prędkością 223 km/h. Młody mężczyzna tłumaczył, że chciał "przepalić zawór EGR".

Nowy taryfikator mandatów

Nowy taryfikator mandatów obwiązuje od początku roku, ale zdaniem gorzowskich policjantów najwyraźniej nie wszyscy zdążyli się z nim zapoznać, gdyż podczas drogowych kontroli widać u niektórych kierowców zdziwienie wysokością mandatów.

- Zdarzają się też sytuacje, w których wysokość mandatu przewyższa wartość auta, którym jechali ukarani kierowcy - powiedział Jaroszewicz.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia taryfikatorem kierowcy muszą liczyć się z mandatem w wysokości 50 zł za przekroczenie prędkości do 10 km/h, 200 zł – do 20 km/h, 400 zł – do 30 km/h, 800 zł - do 40 km/h, 1000 zł - do 50 km/h, 1500 zł – do 60 km/h, 2000 zł – do 70 km/h oraz 2500 zł za przekroczenie prędkości od 71 km/h. Kwoty te wzrastają dwukrotnie w przypadku recydywy.

WIDEO: Kierowca TIR-a wywalczył 62 tys. zł dodatku za spanie w kabinie. Teraz jest bankrutem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/PAP