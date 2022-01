- Większości Polakom sen z powiek spędzają wyższe rachunki. Nie ma co ukrywać, że taka sytuacja może jakiś czas potrwać. Wiadomo, że inflacja jest zjawiskiem, które zostało spowodowane przez czynniki zewnętrzne, ale jednak to my ponosimy ich cenę i musimy znaleźć odpowiednią odpowiedź - mówił premier.

Jak dodał według "ponad 80 procent wpływu na ceny mają zewnętrzne czynniki energetyczne". Wśród nich premier wymienił "rosyjskie manipulacje gazowe" oraz "nieodpowiedzialną, dogmatyczną politykę UE". Trzecią przyczyną jest wychodzenie z kryzysu pandemicznego.

ZOBACZ: Inflacja i rachunki za gaz. Sławomir Neumann: chaos w Polsce dotyczy każdej dziedziny życia

- Każdy Polak ma prawo poznać prawdę. Ponad 50 proc. ceny energii to koszt emisji CO2, czyli koszt polityki klimatycznej UE. Trzeba walczyć ze zmianami klimatycznymi, ale czy to na pewno jest najlepsza ścieżka? - pytał.

- Zdaniem ekonomistów pierwsza Tarcza Antyinflacyjna ścięła czubek inflacyjny o ok. 1-1,5 pkt. proc. Druga tarcza ma mieć w podobnym rozmiarze pozytywny wpływ - mówił Morawiecki.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Mniejszy VAT na żywność i paliwo

- W drugiej tarczy antyinflacyjnej już od 1 lutego na sześć miesięcy, czyli do końca lipca, wdrażamy nowe kolejne rozwiązania. Z 23 proc. na 8 proc. chcemy obniżyć VAT na paliwo. To będzie fundamentalna zmiana cenowa - ogłosił szef rządu. Takie rozwiązaniu premier Mateusz Morawiecki zapowiadał w rozmowie z Interią.

Polsat News

Zmiany mają być widoczne za trzy, cztery tygodnie. - Wpływ, który szacujemy na cenę litra paliwa, ropy, oleju napędowego, to ok. 60 gr., nawet do 70 gr. Taki będzie skutek, który budżet państwa polskiego bierze na siebie - powiedział.

- Do zera obniżamy VAT na żywność. Koszt tegoroczny przekroczyć może 6 mld, może nawet do 7 mld, niektóre szacunki pokazują, ale jest to bardzo ważne. I tutaj apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi o odpowiednie obniżenie cen produktów (...). To jest bardzo ważne. To nie jest dzisiaj zarobek przedsiębiorców, to jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego - mówił. Wskazał, że obniżenie stawki VAT do zera powoduje, że od 1 lutego powinny spaść ceny.

Premier apelował, by sprawdzać, czy handlowcy rzeczywiście obniżają ceny produktów.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0. "Znosimy całkowicie podatek na gaz"

- Znosimy całkowicie podatek na gaz. Obniżamy na kolejne 4 miesiące VAT na prąd do 5 proc. i VAT na ciepło do 5 proc. Do Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 dodajemy obniżkę VAT na nawozy do 0 proc. - mówił premier.

- Wszystkie obniżki stawek VAT mogą kosztować polski budżet razem między 15 a 20 mld zł - stwierdził szef rządu.

Premier podkreślił, że Tarcza Antyinflacyjna 2.0 jest "najbardziej rozbudowana i wielopunktowa w porównaniu do wielu krajów UE". - Walka z inflacją będzie trudna, ale troszczymy się o polskie rodziny - podsumował.

WIDEO - 82-latek zajechał drogę motocykliście. Ten uderzył w znak i urwało mu nogę [DRASTYCZNE NAGRANIE] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/polsatnews.pl/PAP