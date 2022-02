Mamy 39 114 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (6236), śląskiego (5698), dolnośląskiego (3239), wielkopolskiego (3098), małopolskiego (2919), pomorskiego (2875), łódzkiego (2710), lubelskiego (2000), warmińsko-mazurskiego (1840), kujawsko-pomorskiego (1798), podkarpackiego (1429), zachodniopomorskiego (1229), podlaskiego (1079), świętokrzyskiego (962), opolskiego (931), lubuskiego (836).

235 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 66 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 173 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 4 925 270. Zmarły 105 434 osoby.

Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa 16 357 pacjentów z COVID-19, w tym 1 058 chorych podłączonych do respiratorów.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 551 łóżek i 2 716 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 683 853 osób. Wyzdrowiało dotąd 4 043 032 zakażonych. Tydzień temu, 25 stycznia, w szpitalach przebywało 14 tys. 153 pacjentów z COVID-19, w tym 1 tys. 164 chorych podłączonych do respiratorów. Ile szczepień wykonano? Ostatniej doby wykonano 86 568 szczepień przeciwko COVID-19. Łącznie wykonano 51 658 515 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 21 747 458 osób. 210 093 osoby przyjęły trzecią dawkę. Dawkę przypominającą przyjęły łącznie 10 057 033 osoby. Ile wykonano testów? Minionej doby wykonano ponad 144,3 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym ponad 62,7 tys. antygenowych. 📊 W ciągu doby wykonano ponad 144,3 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/XmrxU6eTV7 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 1, 2022 Łącznie przebadano dotąd 30 678 760 próbek pobranych od 30 033 173 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali takie uprawnienie, zlecili 7 070 943 badania.

Prof. Gielerak: u wielu pacjentów zakażenie COVID-19 towarzyszy realnej przyczynie hospitalizacji

- Szpitale tymczasowe od kilku tygodni prezentują duże rezerwy możliwości w zakresie przyjęć pacjentów, i to pomimo ogromnych wzrostów liczby zakażeń SARS-CoV-2 - powiedział szef WIM gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak. Dodał, że obecnie głównie hospitalizowane są osoby chore na zupełnie inne choroby, ale mające pozytywny wynik testu. Nie on jednak jest powodem hospitalizacji.





Eksperci mówią, że fala zakażeń Omikronem bardzo różni się od poprzednich. Ten wariant koronawirusa jest np. bardziej zakaźny niż Delta. Jednak większość lekarzy nie widzi obecnie znaczącego napływu na ich oddziały nowych chorych pomimo znacznego wzrostu zakażeń.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak został zapytany o to, czy to prawda, że obecnie mamy do czynienia głównie z chorymi, którzy trafiają do szpitali z zupełnie innymi schorzeniami, a przy okazji testu przed przyjęciem jest wykrywane zakażenie koronawirusem.



- Zdecydowanie. Generalnie w Polsce notowane są w ostatnich dniach nieznacznie rosnące liczby osób z zakażeniem SARS-CoV-2, które przebywają w polskich szpitalach. Są to wzrosty od kilkudziesięciu do 200 osób dziennie. Sukcesywnie jednak cały czas zmniejsza się liczba pacjentów leczonych za pomocą respiratorów. I to właśnie widzimy w szpitalach - odpowiedział.





