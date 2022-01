Emocje wywołał jeden z odcinków programu "Joe Rogan Experience", czyli najpopularniejszego podcastu w serwisie Spotify.

W grudniu gościem audycji był dr Rober Malone, specjalista chorób zakaźnych, który jest powszechnie krytykowany przez lekarzy i naukowców za szerzenie dezinformacji na temat COVID-19 i szczepionek przeciwko tej chorobie - informuje stacja BBC.

Sprzeciw artystów i "wątpliwości" pary książęcej

Program wywołał falę krytyki, a niektórzy artyści - w tym Neil Young oraz Joni Mitchell zapowiedzieli wycofanie swojej muzyki z platformy, jeśli będzie ona dalej promować podcast Rogana. "Nieodpowiedzialni ludzie szerzą kłamstwa, których ceną jest ludzkie życie" - napisała w piątek w oświadczeniu Mitchell.

ZOBACZ: Spór o dezinformację ws. COVID-19 w serwisie Spotify. Meghan Markle i książę Harry zabrali głos

"Solidaryzuję się z w tej sprawie z Neilem Youngiem i światową społecznością naukowców i medyków" - tłumaczyła artystka.

Głos zabrali także współpracujący ze Spotify księżna Meghan i książę Harry, którzy - jak podaje serwis BBC News - przekazali swoje wątpliwości dotyczące pojawiania się dezinformacji na temat COVID-19 w serwisie Spotify. Jednocześnie książęca para Sussex poinformowała, że będzie kontynuować współpracę z platformą.

Spotify odpowiada na krytykę

W poniedziałek szef Spotify Daniel Ek przekazał w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej serwisu, że platforma będzie zamieszczać ostrzeżenia przy podcastach, których tematem jest COVID-19, w celu zwalczania dezinformacji na temat koronawirusa. Ostrzeżenia będą odsyłać użytkowników do centrum danych na temat koronawirusa.

ZOBACZ: Joni Mitchell i Neil Young wycofują swoją muzykę ze Spotify. Chodzi o dezinformację nt. COVID-19

Według regulaminu Spotify twórcy powinni unikać publikowania treści, które "promują niebezpieczne fałszywe albo mylące informacje medyczne, mogące spowodować szkody lub stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego".

Ek napisał w oświadczeniu, że stało się dla niego jasne, że Spotify ma obowiązek "robienia więcej w celu zapewnienia równowagi i dostępu do powszechnie akceptowanych informacji pochodzących ze środowisk medycznych i naukowych".

Joe Rogan przeprasza serwis i muzyków

Zamieszanie wokół odcinka podcastu skomentował także sam Joe Rogan, który zapewnił, że będzie "bardziej się starał" zapraszać osoby o odmiennych opiniach, aby "równoważyć bardziej kontrowersyjne poglądy".

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Joe Rogan (@joerogan)

W trwającym 10 minut nagraniu, opublikowanym w serwisie Instagram, komentator przeprosił serwis, dziękując także Spotify za wsparcie.

Rogan zwrócił się również do krytykujących go muzyków, którzy poczuli się zobowiązani do usunięcia swoich utworów z platformy. - Przykro mi, że tak się poczuliście, z pewnością tego nie chciałem - mówił, kierując swoje słowa do Joni Mitchell i Neila Younga. - Jestem fanem Neila Younga, zawsze byłem - dodał Rogan.

WIDEO: Tragedia w Izraelu. Na górze Meron zginęło ponad 40 osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma/PAP/ polsatnews.pl