- Od 1 lutego rozpoczęliśmy nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500 plus" – powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W tym roku wnioski o świadczenie można składać wyłącznie elektronicznie. Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Od nowego roku obsługę programu "Rodzina 500 plus" prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można przesyłać tylko drogą elektroniczną.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500 plus?

Od tego roku wnioski o 500 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.





WIDEO: Jak złożyć wniosek o świadczenie 500 plus?

Wypłata 500 plus będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia br., otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie ustalenie prawa do wypłaty 500 plus nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy.

- Od 6 lat skutecznie realizujemy politykę prorodzinną wspierającą rodziny, pokazującą, że rodzina jest w centrum uwagi. To nie są tylko słowa, to są konkretne programy, które pozwalają zmieniać na korzyść sytuację polskich rodzin – powiedziała minister rodziny. Podkreśliła, że od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło ponad 176 mld zł.

Co z wnioskami złożonymi przed pierwszym stycznia?

Wnioski złożone przed 1 stycznia do ich zakończenia będą nadal realizowane przez dotychczasowe organy. Dlatego osoby, które złożyły wnioski w zeszłym roku, na trwający już okres wypłaty świadczeń (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.), nie powinny składać wniosków do ZUS o jego ponowne przyznanie za ten okres.

Szefowa MRiPS Marlena Maląg na wspólnej konferencji prasowej z prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską przypomniała, że od wtorku ZUS przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

ZUS przygotowywał się do obsługi świadczenia od miesięcy

Prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że ZUS przygotowywał się do obsługi 500 plus od wielu miesięcy. Prezes przypomniała, że Zakład od 1 stycznia przyjmuje wnioski o świadczenie na nowo narodzone dzieci jeszcze na poprzedni okres świadczeniowy. Poinformowała, że od tej pory wpłynęły blisko 48 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze.

- Na godz. 7.00 złożono prawie 8,9 tys. wniosków na 14,9 tys. dzieci, a więc wszystko idzie sprawnie – podkreśliła prof. Uścińska. Zwróciła uwagę, że obsługa świadczeń rodzinnych odbywa się ze zdecydowanie mniejszym udziałem fizycznym pracowników.

ZOBACZ: Rodzinny kapitał opiekuńczy wchodzi w życie 1 stycznia. Zmiany w programie "Rodzina 500 plus".

- Oczywiście na tym etapie wejścia w życia nowych regulacji bardzo istotną rolę odgrywają pracownicy, którzy udzielają wyjaśnień, wsparcia poprzez obsługę klientów, poprzez linie telefoniczne, odbieranie e-maili i udzielanie wszelkich wyjaśnień – zaznaczyła prezes ZUS.

Wskazała, że klienci ZUS w zdecydowanej większości potrafią się posługiwać nowoczesnymi technologiami.

"W tym roku ze wsparcia fizycznego skorzystało około 2 proc. ogółu uprawnionych. To oznacza, że wskaźnik korzystania z usług w sposób elektroniczny jest bardzo wysoki. To też jest bardzo dobry przykład optymalizacji kosztów, ale też unowocześnienia funkcjonowania państwa" – podkreśliła prof. Uścińska.

