Manifestacja środowisk antyszczepionkowych odbyła się w sobotę na Starym Rynku w Bydgoszczy. Wśród przemawiających był m.in. patostreamer Wojciech O. W trakcie protestu występujące osoby kwestionowały istnienie pandemii COVID-19 i bagatelizowały skutki zakażenia koronawirusem.

Hasło "Będziesz wisieć" na manifestacji antyszczepionkowców

Wojciech O., który został przedstawiony jako organizator wiecu, zapowiedział również "wykopanie prezydenta Bydgoszczy" Rafała Bruskiego. Antyszczepionkowcy atakują polityka, ponieważ ten poparł apel Unii Metropolii Polskich dotyczący wprowadzenia prawnej możliwości weryfikacji osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Manifestujący krytykowali też m.in. prezesa Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw Mirosława Ślachciaka, który w grudniu ubiegłego roku apelował o "radykalne rozwiązania" wobec osób niezaszczepionych.

Kiedy na wiecu przytoczono jego nazwisko zgromadzeni krzyczeli "Będziesz wisiał". Z podobną reakcją spotkały się wzmianki o ministrze zdrowia Adamie Niedzielskim.

"Jak zagłosują za ustawą, to chcę ich zabić"

Jak relacjonują lokalne media, groźby padły także pod adresem wszystkich posłów z Bydgoszczy, którzy w Sejmie zajmują się przepisami dotyczącymi testowania pracowników. - To jest kij na poselski ryj - krzyczał ze sceny O., wymachując drewnianym kijem.

- Jeśli oni 1 lutego zagłosują jak chcą i ustalą tę ustawę, jeśli oni to zrobią, to skazują się na śmierć i my te listy śmierci tworzymy, my ich ostrzegamy - mówił dalej. - Jak zagłosują na tak, to ja (...) chcę ich zabić! A dlaczego nie? - krzyczał patostreamer.

Sprawę nagłośnił w mediach społecznościowych Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich, który zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury ws. gróźb, które padły podczas protestu. Złożenie zawiadomienia do prokuratury zapowiedział także jeden z posłów PO z Bydgoszczy Paweł Olszewski.

Policja zatrzymała patostreamera

W poniedziałek wieczorem policja poinformowała o zatrzymaniu Wojciecha O. - Do zatrzymania doszło około godziny 19:30, pod Warszawą, w miejscowości Brwinów, na stacji paliw przy autostradzie - relacjonował w rozmowie z polsatnews.pl kom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

- Zatrzymanie oczywiście miało związek z sobotnim wystąpieniem Wojciecha O. na Starym Rynku w Bydgoszczy - dodał kom. Słomski. Wojciech O. w poniedziałek został doprowadzony do policyjnego aresztu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Obecnie znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Dzisiaj mężczyzna ma usłyszeć zarzuty. - Dzisiaj zostaną wykonane czynności procesowe, jak wynika z materiału zgromadzonego przez policję mówimy o dwóch zarzutach - tłumaczył kom. Słomski. Chodzi o zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 KK), oraz zarzut wywierania groźbą wpływu na czynności urzędowe organu administracji rządowej (art. 224 KK).

