Od raportu Sue Gray oraz drugiego, z prowadzonego obecnie śledztwa policyjnego, może zależeć polityczna przyszłość premiera Borisa Johnsona.

Raport Sue Gray i oświadczenie Johnsona

Oczekuje się, że ustalenia Sue Gray, urzędniczki służby cywilnej, zostaną upublicznione w ciągu kilku godzin. Następnie premier prawdopodobnie złoży oświadczenie w Izbie Gmin, po którym posłowie będą zadawać mu pytania.

Nie wiadomo jednak, ile szczegółów zawartych w raporcie zostanie upublicznione. W zeszłym tygodniu londyńska policja metropolitalna zwróciła się do Sue Gray, aby były w nim tylko "minimalne odniesienia" do wydarzeń objętych policyjnym dochodzeniem, a źródła rządowe potwierdziły, że Gray zastosuje się do tego wniosku.

Chociaż premier Johnson zobowiązał się do opublikowania raportu w całości, partie opozycyjne (które popierają pomysł opublikowania całości dokumentu) obawiają się, że zredagowanie raportu pod kątem policyjnego wniosku może oznaczać, że szczegóły najpoważniejszych naruszeń nigdy nie zostaną upublicznione.

Możliwe wotum nieufności wobec Johnsona

W ubiegłym tygodniu dziennik "The Guardian" podał, że kilkudziesięciu posłów Partii Konserwatywnej wstrzymuje się do czasu publikacji raportu z wysłaniem listów domagających się wewnątrzpartyjnego głosowania nad wotum nieufności dla Johnsona jako lidera.

W tej grupie ma być ponad 20 posłów, którzy w przeszłości pełnili stanowiska rządowe. Gazeta, powołując się na źródła w Partii Konserwatywnej, twierdzi, że w razie głosowania, Johnson nie mógłby liczyć nawet na poparcie wszystkich obecnych członków rządu, uwzględniając w tym także wiceministrów.

Aby głosowanie nad wotum nieufności się odbyło, musi taki wniosek złożyć przynajmniej 15 proc. klubu poselskiego konserwatystów, czyli obecnie 54 posłów. Ale jeśli lider partii obroni się w głosowaniu, następny taki wniosek może być złożony dopiero po roku.

