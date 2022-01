- Bąbel nie był zadowolony - mówił Rafał Trzaskowski w "Gościu Wydarzeń", komentując użycie fajerwerków podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bąbel to pies prezydenta Warszawy. Kilka tygodni temu Trzaskowski zwracał uwagę, że sztuczne ognie podczas nocy sylwestrowej są dużym obciążeniem dla zwierząt. Bogdan Rymanowski cytował wpis na Twitterze wiceministra MSWiA Błażej Pobożego, który Trzaskowskiemu zarzucił hipokryzję.

Panie @trzaskowski_, jest Pan hipokrytą. Mam nadzieję, że jak już Pan wróci po tej kanonadzie do domu to Bąbel wyśle Panu wymowne spojrzenie. pic.twitter.com/LAqMVMinNn — Błażej Poboży (@pobozy) January 30, 2022

- Ja o tym jasno mówię. Nie jestem zwolennikiem strzelania i o tym wielokrotnie mówiliśmy, że Warszawa nie strzela, bo na żadnym evencie organizowanym przez miasto nie ma fajerwerków - tłuamczył dalej prezydent stolicy. - Wszystkich przez cały czas do tego namawiam i bardzo się cieszę, że Jurek Owsiak zapowiedział, że za rok takich fajerwerków nie będzie - stwierdził Trzaskowski.

WIDEO: Rafał Trzaskowski w programie "Gość Wydarzeń":

- Nie wiedzieliśmy o tym, że będą fajerwerki. Pamiętam, że dwa lata temu udało się to zrobić efektami świetlnymi, więc kiedy słyszeliśmy zapewnienia, że będzie to redukowane, to tego się spodziewaliśmy. Najważniejsze jest to, że Jurek Owsiak jak zwykle wyciąga wnioski, mówi jasno, że w przyszłym roku tego typu strzałów nie będzie - dodał prezydent Warszawy.

Jerzy Owsiak, szef fundacji WOŚP również odniósł się do sprawy. - Proszę nie kierować pretensji do miasta, prezydenta Warszawy. Przepraszam, jeśli się komuś nie podobało. Za rok tego nie będzie i tej dyskusji nie powinno być. Zwariujemy od tego typu dyskusji - mówił w Radiu ZET pytany o pokaz sztucznych ogni.

