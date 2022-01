Ponad 136,2 mln zł - to deklarowana kwota jaką udało się zebrać podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . - Rekordem jest to, że jest to więcej niż było rok temu o tej samej porze, ale ostateczna suma podana zostanie 30 marca - powiedział Jerzy Owsiak, prezes Fundacji.