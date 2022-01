Na ul. Puławskiej w Warszawie przewróciły się dwie ciężarówki, przygniatając auto osobowe oraz busa. Do zdarzeń doszło na wysokości salonu Volvo w kierunku Piaseczna.

Na miejscu nadal pracują służby. Na trasie występują spore utrudnienia.

Silny wiatr nad Polską

W poniedziałek nad Polską przechodzi strefa silnego wiatru. W Płocku porywisty wiatr uszkodził w poniedziałek namiot, w którym działał punkt pobrań wymazów do testów na COVID-19. Interweniowała straż pożarna. Namiot został zwinięty. W Mławie wiatr zerwał część dachu przy zakładzie LG, który uszkodził kilka aut. W obu przypadkach nikt nie odniósł obrażeń. W okolicach Niegowa na moście trasy S8 przewróciła się ciężarówka.

- Strefa silnego wiatru, która pojawiła się nad Polską w nocy z niedzieli na poniedziałek, będzie szybko przemieszczać się na południe i obejmie cały obszar kraju. W centralnych dzielnicach wiatr może osiągać do 100 km/h, a w ciągu dnia porywy 90-95 km/h przeniosą się na południe. W miarę upływu dnia, od północy kraju podmuchy wiatru zaczną słabnąć. Najdłużej ta wietrzna pogoda utrzyma się na wschodzie Polski, gdzie silny wiatr będzie wiał przez cały poniedziałek. Na szczytach Sudetów siła wiatru może dochodzić do 130 km/h, a na szczytach Karpat do 120 km/h - powiedziała Grażyna Dąbrowska z IMGW-PIB.

Więcej informacji wkrótce.