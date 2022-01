Niż Nadia nad Polską. Kilka osób zostało rannych

W Warszawie strażacy odnotowali 173 zdarzeń, w Piasecznie - 122, w Otwocku - 90, w Grodzisku Mazowieckim - 57, Pruszkowie - 52, Mińsku Mazowieckim - 43, w Płock - 38, w Legionowie - 32, Grójcu - 30, a w Siedlcach - 29.

Ponadto, strażacy wyjeżdżali również do zgłoszeń w pow. warszawskim zachodnim (28), Radomiu (28), Żyrardowie (27), Płońsku (26), Sochaczewie (25), Pułtusku (24), Ciechanowie (22), Garwolinie (21), Gostyninie (20), Wołominie (16), Wyszkowie (16), Sokołowie Podlaskim (15), Przasnyszu (14), Sierpcu (13), Białobrzegach (13) oraz Nowym Dworze Mazowieckim (11).

Trudna sytuacja jest również w Wielkopolsce, gdzie z powodu silnego wiatru poszkodowane zostały trzy osoby. Wielkopolscy strażacy przyjęli ok. 1,9 tys. zgłoszeń dotyczących skutków wichury.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Dwie osoby nie żyją, ponad 130 tys. odbiorców bez prądu wskutek orkanu

W niedzielę po południu w Śmiłowie w pow. pilskim na jadące auto przewróciło się drzewo. Dwie osoby zostały poszkodowane.

Rano w Kierzkowie w pow. gnieźnieńskim jadąca fiatem kobieta uderzyła w drzewo, które przewróciło się na drogę. Poszkodowana trafiła do szpitala.

Kilkadziesiąt tys. odbiorców w całym regionie pozbawionych jest prądu. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy województwa.

Do północy w całym regionie obowiązują ostrzeżenia o silnym wietrze wydane przez IMGW-PIB.

Do godziny 18.00 w Wielkopolsce obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia; spodziewać się można wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Od godziny 18.00 do północy prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu.

Niż Nadia nad Polską

Silny wiatr, związany z niżem Nadia, który przechodzi nad Polską, będzie nam towarzyszył do końca dnia - powiedziała Ewa Łapińska, synoptyk IMGW-PIB. Podmuchy wiatru będą stopniowo słabnąc w nocy z niedzieli na poniedziałek.