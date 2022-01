- Rosja zgromadziła na granicach duże zasoby militarne. Nie możemy zapominać, że rosyjskie jednostki ciągle stacjonują na Krymie, w Donbasie. Dodatkowo w ostatnich dniach dyslokowano rosyjskie jednostki na Białorusi w ramach ćwiczeń. Jak widać, ryzyko jest duże. Równolegle jednak toczą się działania dyplomatyczne Zachodu, których celem jest deeskalacja, doprowadzenie do zaprzestania agresywnych kroków ze strony Rosji - tłumaczył polityk.

- Nie może być jednak ona efektem ustępstw na rzecz Rosji, bowiem jej żądania są nie do zaakceptowania. Poza tym jakiekolwiek ustępstwo będzie powodowało kolejne żądania. Deeskalacja musi wynikać z twardej postawy Zachodu. Myślę, że już na tym etapie Władimir Putin ma świadomość, że nie doszacował jedności świata Zachodu. Teraz chodzi o to, by utrzymać to twarde stanowisko, nie wyłamywać się w ramach kolektywnego Zachodu, a jednocześnie urealnić groźbę sankcji. Rosja musi mieć świadomość, że odpowiedź wspólnoty euroatlantyckiej będzie naprawdę bardzo twarda -mówił wiceszef MSZ.