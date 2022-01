Według brytyjskich mediów, raport z dochodzenia Sue Gray, urzędniczki służby cywilnej, jest obecnie przeglądany przez prawników pod kątem tego, czy publikacja jakichś jego fragmentów nie wpłynęłaby na rozpoczęte w tym tygodniu policyjne śledztwo w tej samej sprawie. Dokument nie został jeszcze przesłany do biura premiera.

Johnson zapytany w czwartek, czy planuje opóźnić publikację raportu, odparł: "absolutnie nie. Musimy po prostu pozwolić, by niezależne śledztwo było kontynuowane".

Ale równolegle z pytaniami dotyczącymi czasu publikacji raportu, pojawiają się również spekulacje, czy zostanie on w całości udostępniony publicznie. Zapytany o tę kwestię, Johnson potwierdził. - Oczywiście. Nie mogę dodać nic ponad to, co powiedziałem wczoraj, ale podtrzymuję to, co powiedziałem w Izbie Gmin - zapewnił.

Premier przyrzekł złożyć oświadczenie i odpowiedzieć na pytania w Izbie Gmin, gdy tylko raport zostanie upubliczniony. Ze względu na zaplanowany porządek obrad w Izbie Gmin, publikacja raportu w czwartek jest mało prawdopodobna.

Możliwe wotum nieufności wobec Johnsona

Tymczasem dziennik "The Guardian" podał w czwartek, że kilkudziesięciu posłów Partii Konserwatywnej wstrzymuje się do czasu publikacji raportu z wysłaniem listów domagających się wewnątrzpartyjnego głosowania nad wotum nieufności dla Johnsona jako lidera. W tej grupie ma być ponad 20 posłów, którzy w przeszłości pełnili stanowiska rządowe. Gazeta, powołując się na źródła w Partii Konserwatywnej, twierdzi, że w razie głosowania, Johnson nie mógłby liczyć nawet na poparcie wszystkich obecnych członków rządu, uwzględniając w tym także wiceministrów.

Aby głosowanie nad wotum nieufności się odbyło, musi taki wniosek złożyć przynajmniej 15 proc. klubu poselskiego konserwatystów, czyli obecnie 54 posłów. Ale jeśli lider partii obroni się w głosowaniu, następny taki wniosek może być złożony dopiero po roku.