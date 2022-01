Rzeźby znanych polskich sportowców ustawiono w hali stołecznego Dworca Centralnego. Oczekując na pociąg, odnaleźć można chociażby Adama Małysza, "lecącego" nad głowami podróżnych.

ZOBACZ: PKP Intercity. Pociągi pojadą 250 km/h, nowe kategorie połączeń. Spółka przedstawiła plany

Ustawiono również posągi lekkoatletów: kulomiota Tomasza Majewskiego, dyskobolki Haliny Konopackiej, biegacza Janusza Kusocińskiego i młociarki Anity Włodarczyk.

Małgorzata Zaremska/ niepodlegla.gov.pl Tak wygląda rzeźba dyskobolki Haliny Konopackiej

Rzeźby olimpijczyków na dworcu. Ich autorzy pracowali przy "Wiedźminie"

Od czwartku pasażerowie oglądają też rzeźby boksera Jerzego Kuleja, kolarza Ryszarda Szurkowskiego, jak i Huberta Wagnera - siatkarza oraz trenera w tej dyscyplinie.

Każdy posąg jest naturalnej wielkości, a także jednokolorowy. Przykładowo Małysza ubarwiono na zielono, a Majewskiego - na czerwono. Ich autorami są Sebastian Lautsch i Maciej Hrynyszyn, którzy wcześniej pracowali m.in. nad serialem "Wiedźmin". Pierwszy z nich modelował postacie, a drugi zajmował się efektami specjalnymi.

Małgorzata Zaremska/ niepodlegla.gov.pl Rzeźba Tomasza Majewskiego, uprawiającego pchnięcie kulą

"Rzeźby powstały jako wydruki 3D, które następnie poddano obróbce rzeźbiarskiej. Sportowców można zobaczyć w pozach charakterystycznych dla uprawianej przez nich dyscypliny" - wyjaśnia Biuro Programu "Niepodległa".

ZOBACZ: Pluskwy w pociągu PKP Intercity. Ministerstwo reaguje: będzie kontrola wszystkich wagonów

To właśnie ta instytucja, we współpracy z PKP S.A., jest organizatorem wystawy. Jak tłumaczy, to hołd dla osób, które dostarczają kibicom "mnóstwa emocji", a także "łączą ich we wspólnym przeżywaniu radości, sukcesów i smutku niepowodzeń".

Wystawa nazywa się "START". "To słowo jest wstępem do niejednej historii"

"Niepodległa" wyjaśnia równocześnie, dlaczego ekspozycję prezentującą "mistrzów sportu z ostatnich 100 lat" nazwano "START". "To słowo jest zrozumiałe w wielu językach; jest wstępem do niejednej sportowej historii, opowieści o biciu rekordów, przełamywaniu słabości, duchu fair play i gorących emocjach" - przekazała.

Małgorzata Zaremska/ niepodlegla.gov.pl Na pierwszym planie Janusz Kusociński, w tle - Anita Włodarczyk

Wystawę można oglądać od 27 stycznia do 28 lutego 2022 roku. Organizatorami projektu są Biuro Programu "Niepodległa" oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu PKN Orlen.

Polski Komitet Olimpijski oraz Polski Komitet Paraolimpijski udzieliły ekspozycji honorowego patronatu. Wystawę na Dworcu Centralnym wspierają ponadto Polskie Koleje Państwowe S.A.

WIDEO: 15 lat od śmierci Stanisława Lema. Rozmowa o życiu i twórczości wybitnego pisarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/polsatnews.pl