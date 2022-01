Podróż z prędkością 200 km/h to będzie standard w PKP Intercity - zapowiedział w środę wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki na konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, przewoźnik zaktualizował swoją strategię, na czym skorzystać mają pasażerowie i środowisko.

Dodał, że najniższą prędkością przewozową będzie 160 km/h. Z kolei prezes PKP IC Marek Chraniuk wyliczył, że na nowoczesny tabor zostanie przeznaczone 24,5 mld zł.

Niemal tysiąc nowych wagonów, modernizacja kolejnych

Do 2030 roku PKP Intercity zamierza kupić 926 nowych wagonów i zmodernizować 1,5 tys.; zakupić 162 lokomotywy i zmodernizować 87 oraz kupić 38 nowych lokomotyw do składów typu push-pull (piętrowych).

Spółka planuje też dołączyć do taboru 35 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych i zmodernizować 54. Plany zakładają też zakup 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych i 16 lokomotyw hybrydowych elektryczno-spalinowych.

Nowe kategorie PKP Intercity: Wysoka, Średnia i Ekonomiczna

Do 2030 roku PKP Intercity chce również wprowadzić trzy nowe kategorie pociągów. Obecnie w jego ofercie odnajdziemy klasy TLK, IC, EIC oraz EIP, które różnią się rodzajem wysyłanych pociągów, jak i cenami.

W przyszłości mają pojawić się kategorie Wysoka, Średnia i Ekonomiczna. W ramach Wysokiej składy pojadą z prędkością do 250 km/h, tym samym czasy przejazdu obowiązujące w niej będą najkrótsze. Pociągi w jej ramach obsłużą tylko największe miasta.

ZOBACZ: Pociągi pojadą z prędkością 250 km/h. Szef PKP PLK podaje datę: grudzień 2023

Kategorie Średnia i Ekonomiczna to prędkość pociągów do 200 km/h. Odróżniają się tym, że w ramach pierwszej dojedziemy do miast i aglomeracji, a drugiej - także do mniejszych miejscowości, bo pociągi będą miały więcej przystanków.

PKP Intercity obiecuje klimatyzację i gniazdka w każdym wagonie

Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP IC, przekazał również, że do 2030 r. we wszystkich wagonach przewoźnika ma pojawić się klimatyzacja, gniazdka elektryczne oraz miejsca dla opiekunów z dziećmi. Ponadto do swoich miejsc łatwiej dotrą osoby niepełnosprawne.

Spółka chce również udostępnić Wi-Fi we wszystkich pociągach, a także uruchomić usługi gastronomiczne - niekoniecznie w postaci wagonów WARS-u, ale np. maszyn samoobsługowych.

W planach PKP IC jest również wprowadzenie aplikacji mobilnej i "nowoczesnego" systemu sprzedaży biletów; ten obecny często ulega awarii, oferując zaniżone ceny biletów, albo - co mniej cieszy klientów - nie sprzedając ich w ogóle.

ZOBACZ: Awaria w PKP Intercity. Bilety internetowe po znacznie niższych cenach

Państwowy przewoźnik zamierza także zaoferować pasażerom program lojalnościowi i "platformę multimedialną" na pokładach pociągów.

52 nowe stacje postojowe, także w mniejszych miejscowościach

PKP Intercity poruszyło też temat ekologii. Zamierza stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu. Od pewnego czasu informuje on pasażerów na biletach elektronicznych, o ile mniejszy ślad węglowy pozostawi ich podróż koleją, niż gdyby wybrali auto lub samolot.

Spółka zapowiedziała również wartą 2,6 mld zł inwestycję w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne na terenie całej Polski. Wskazała zarówno takie miejsca, do których dziś dociera sporo jej pociągów, ale i takie jak Łupków na Podkarpaciu, gdzie PKP Intercity kursuje tylko w letnie weekendy i na specjalne okazje, jak sylwester.

ZOBACZ: Bilet weekendowy PKP Intercity. Mateusz Mahamid pobił rekord liczby przejechanych kilometrów

Takich technicznych punktów ma powstać 52, m.in. w Gdyni, Przemyślu, Kołobrzegu, Lublinie, Zakopanem, Gorzowie Wielkopolskim, Terespolu, Helu, Zagórzu, Kudowie Zdrój, Hrubieszowie, Władysławowie, Łomży czy Zwardoniu.

PKP Intercity

"Efektem będzie podniesienie standardu obsługi taboru i optymalizacja przygotowania taboru do tras" - wyjaśnia przewoźnik.

PKP Intercity chce wozić 90 mln pasażerów rocznie

Prezes Chraniuk poinformował też, że do 2030 roku PKP Intercity chce przewozić rocznie prawie 90 mln pasażerów, czyli podwoić obecną ich liczbę.

- Wierzę w to, że nam się uda, o czym świadczy ostatnie nasze sześć lat, kiedy to udało nam się zwiększyć liczbę rocznie przewożonych pasażerów z 30 mln do prawie 50 mln pasażerów - podkreślił.

ZOBACZ: Pluskwy w pociągu PKP Intercity. Ministerstwo reaguje: będzie kontrola wszystkich wagonów

Obecny na konferencji Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity, poinformował, że spółka jest przygotowana na pozyskanie finansowania zwiększonego planu inwestycyjnego.

Wyjaśnił, że pieniądze będą pochodzić ze środków własnych, kredytów udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, funduszy europejskich, Krajowego Planu Odbudowy, emisji obligacji czy kredytów komercyjnych.

Konkurencja nie śpi - ta zagraniczna i krajowa

Inwestycyjne plany PKP Intercity można odczytać jako reakcję na nieśmiało wkraczającą do Polski konkurencję. Czeski RegioJet najpewniej w tym roku zacznie jeździć z naszego kraju do Belgii i do alpejskiego pogranicza austriacko-włoskiego. Prawdopodobnie uruchomi też połączenie do Chorwacji.

Ponadto na coraz dłuższe trasy wyjadą samorządowi przewoźnicy regionalni. Przykładowo Koleje Dolnośląskie otrzymały zgodę na weekendowe połączenie z Głogowa przez Wrocław do Zakopanego. Natomiast Łódzka Kolej Aglomeracyjna zaczęła zawozić pasażerów do Poznania, Włocławka oraz Radomia.