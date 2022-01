Występując w środę w Dumie Państwowej, niższej izbie rosyjskiego parlamentu, Ławrow utrzymywał m.in., że USA i ich sojusznicy "popychają" Ukrainę do agresywnych działań.

Minister oznajmił, że Moskwa oczekuje jeszcze w tym tygodniu pisemnej odpowiedzi USA na rosyjskie "propozycje" w dziedzinie bezpieczeństwa, które zawierają m.in. żądanie gwarancji nierozszerzania NATO na Wschód, w tym o Ukrainę oraz wycofanie infrastruktury NATO do granic z 1997 r.

Zachód "wciąga reżim w Kijowe w orbitę NATO"

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow

- W zależności od odpowiedzi USA MSZ oraz inne resorty przygotują dla prezydenta Władimira Putina propozycje w sprawie dalszych działań - zapowiedział Ławrow.

- W ostatnim czasie USA i ich europejscy sojusznicy, zapominając kulturę dyplomacji, zdwoiły wysiłki na rzecz powstrzymywania Rosji - zauważył szef dyplomacji Rosji, wskazując m.in. na "coraz bardziej prowokacyjne manewry w pobliżu granic Rosji, wciąganie reżimu w Kijowe w orbitę NATO, przekazywanie mu broni oraz popychanie do bezpośrednich prowokacji przeciwko Rosji".

Ławrow powtórzył również tradycyjne już dla rosyjskiej dyplomacji wezwanie do USA, Francji i Niemiec, by "skłoniły Kijów do wypełniania porozumień mińskich" w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie.