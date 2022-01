"Przywódcy podkreślili wspólne pragnienie dyplomatycznego rozwiązania obecnych napięć (...) Dyskutowali też na temat wspólnych wysiłków, by odstraszyć Rosję od dalszej agresji przeciwko Ukrainie, w tym przygotowując się do nałożenia potężnych konsekwencji oraz dotkliwych kosztów gospodarczych na Rosję, a także wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO" - czytamy w komunikacie Białego Domu. Sekretarz prasowa Jen Psaki mówiła przed spotkaniem, że narada była częścią ustalania planów na wypadek wznowienia agresji przez Rosję i "dyskusji o tym, co widzimy, oraz o tym, jak możemy pomóc i wzmocnić obronę" sojuszników.

Sam prezydent Joe Biden stwierdził, że podczas rozmów panowała "totalna jednomyślność".

W wideokonferencji udział wzięli, oprócz prezydenta Bidena: prezydent RP Andrzej Duda, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Duda: rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa europejskiego

Polski prezydent Andrzej Duda stwierdził, że rozmowa dotyczyła nie tylko kryzysu wokół Ukrainy, ale też szerszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa europejskiego, w tym bezpieczeństwa energetycznego i dostaw gazu w obliczu zagrożenia konfliktem.

Podobnie jak Biden podkreślił jedność NATO, twierdząc, że nie wyłamuje się z niej ani jedno państwo. Zaznaczył, że nic na razie wyraźnie nie wskazuje, by istniało zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

Francuski Pałac Elizejski w swoim komunikacie po spotkaniu zwrócił uwagę na konieczność wysunięcia "stanowczych i wiarygodnych" ostrzeżeń wobec Moskwy, ale również intensyfikacji dialogu, zaś biuro premiera Wielkiej Brytanii podało, że "liderzy zgodzili się, że jeśli dojdzie do dalszego wtargnięcia Rosji na Ukrainę, sojusznicy muszą podjąć błyskawiczne środki odwetowe, w tym bezprecedensowy pakiet sankcji".

Do niezapowiadanej wcześniej telekonferencji doszło niedługo po tym, jak Kwatera Główna NATO ogłosiła wysłanie przez państwa członkowskie dodatkowych sił, samolotów i okrętów na wschodnią flankę, zaś Pentagon ogłosił postawienie 8,5 tys. żołnierzy w stan podwyższonej gotowości, by mogli być w razie potrzeby szybciej wysłani do Europy. Resort obrony zasugerował też, że USA mogą wkrótce wysłać do państw wschodniej flanki dodatkowe siły. Rzecznik ministerstwa John Kirby oświadczył, że trwają na ten temat konsultacje z sojusznikami, a Waszyngton jest gotowy do wzmocnienia swojej obecności, jeśli sojusznicy uznają, że tego potrzebują.

aml/PAP