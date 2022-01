Mandat w wysokości 5 tys. zł zapłacił litewski kierowca ciężarówki, który na drodze krajowej nr 8 wyprzedzał pod górkę, łamiąc zakaz i nie stosując się do linii ciągłej. Niebezpieczny manewr nagrał patrol w nieoznakowanym radiowozie. We wtorek nagranie opublikowała podlaska policja.

Wykroczenie zostało zarejestrowane rano w minioną niedzielę, na dk nr 8 niedaleko Korycina, czyli na odcinku Białystok-Augustów. Jak widać na nagraniu, kierowca, którym okazał się obywatel Litwy, wyprzedzał kilka pojazdów jadących za ciągnikiem, na odcinku z linią ciągłą i swój manewr kończył na szczycie wzniesienia. Zapłacił za to mandat - według nowego taryfikatora - w wysokości 5 tys. zł.

Mandat w wysokości 2,5 tys. zł zapłacił i do tego stracił prawo jazdy kierowca mercedesa, który w terenie zabudowanym w Marianowie k. Łomży, przekroczył dopuszczalną prędkość o 93 km/h.

WIDEO: Policyjne nagranie niebezpiecznego manewru

Jak podał we wtorek zespół prasowy podlaskiej policji, w ramach akcji związanej z bezpieczeństwem na drodze w czasie ferii zimowych (w województwie podlaskim trwają one od 24 stycznia), od minionej soboty do poniedziałku mundurowi zatrzymali w regionie dwunastu pijanych kierowców, osiem osób straciło prawo jazdy. 716 kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość, ujawniono też w sumie 1263 wykroczeń w ruchu drogowym.

aml/PAP