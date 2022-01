23-latek, kierując fordem w Sitańcu (woj. Lubuelskie) wyprzedzał na linii podwójnej ciągłej, na przejściu dla pieszych i w terenie zabudowanym oraz przekroczył prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę. Jak się okazało, mężczyzna jechał mimo decyzji o cofnięciu mu uprawnień do kierowania pojazdu.

W Sitańcu (gmina Zamość) kierujący fordem jechał znacznie szybciej niż zezwalają na to przepisy. Policjanci zauważyli też jak ten sam kierowca zaczął wyprzedzać na linii podwójnej ciągłej i kontynuował ten niebezpieczny manewr na oznakowanym przejściu dla pieszych.

ZOBACZ: Taryfikator mandatów 2022. Wyższe mandaty od 1 stycznia. O ile?



Za kierownicą osobobowego forda siedział 23-latek z Zamościa. Popełnił on szereg wykroczeń drogowy, za które grozi grzywna w łącznej wysokości 3 200 złotych. Taryfikator za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych przewiduje grzywnę w wysokości 1500 złotych, wyprzedzanie na linii podwójnej ciągłej to kolejne 200 złotych, przekroczenie dozwolonej prędkości o 54 kilometry na godzinę zagrożone jest natomiast mandatem w wysokości 1500 złotych.

Cofnięte prawo jazdy

23-latek odpowie też za przestępstwo, którego się dopuścił siadając za kierownicę forda. Decydując się na to nie zastosował się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

ZOBACZ: Koronawirus. Mandaty za brak maseczek



Przestępstwo tego typu zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.

WIDEO - "Zamiast nowego ładu jest po prostu PiS-owski bajzel". Politycy w Śniadaniu Rymanowskiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/polsatnews.pl