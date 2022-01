W połowie grudnia podjęto decyzję o obowiązku szczepienia przeciw Covid-19 dla pracowników ochrony zdrowia i placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych, takich jak przychodnie czy domy opieki. Osoby pracujące z chorymi, seniorami czy niepełnosprawnymi muszą do 15 marca 2022 r. przedstawić w miejscu pracy zaświadczenie o aktualnym szczepieniu przeciw Covid-19 lub przebytej infekcji.

Zalew ogłoszeń niezaszczepionych pielęgniarek w Niemczech

W ogólnokrajowych gazetach codziennych można zauważyć liczne ogłoszenia o pracę od rzekomo nieszczepionych pracowników: pielęgniarek i opiekunek. "Zalew takich ogłoszeń o pracę od niezaszczepionych pielęgniarek rodzi pytania, czy nie jest to zaplanowana akcja. Widać bowiem uderzające podobieństwa wśród skumulowanych ogłoszeń" – zastanawia się RND. "To z kolei budzi podejrzenie, że przynajmniej część z anonsów może być fałszywa, lub być częścią skoordynowanej akcji przeciwników szczepień".

We "Fraenkische Tag", dzienniku wydawanym w Bambergu (Bawaria), w sobotę znalazło się ponad 50 ogłoszeń od niezaszczepionych, poszukujących nowych posad. "To nagromadzenie podobnych reklam jest niezwykłe. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to efekt zmowy" – skomentował Gerhard Staudt, szef działu reklam w grupie medialnej Oberfranken.

Także nadawca Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) poinformował, że w weekend znalazło się "ponad 100 domniemanych ogłoszeń o pracę w gazecie reklamowej Budziszyna".

Andreas Rausch, dziennikarz z RBB, opisał, jak w sobotę próbował skontaktować się z niektórymi ze 126 ogłoszeniodawców. "W trzech czwartych ogłoszeń podane były numery telefonów komórkowych, w niektórych numery stacjonarne, a gdzieniegdzie podano tylko numery ogłoszeń. Wiele z podanych numerów telefonów było niepełnych, bez właściciela, albo nieprawdziwych na pierwszy rzut oka, typu 0160-1234567890. Przy 18 ogłoszeniach nie sposób było dotrzeć do jego nadawcy" – podsumowuje Rausch.

Koronasceptycy wzywają pielęgniarki do ogłaszania się

Jak potwierdza "Fraenkische Tag", na lokalnym czacie grupa koronasceptyków wezwała wprost nieszczepione pielęgniarki do "zalewania" gazety ogłoszeniami o pracę. Nie ma jednak niezbitych dowodów na związek z nagromadzeniem podobnie brzmiących reklam. Gazeta przypuszcza, że jej dział ogłoszeń mógł zamienić się w "pole społeczno-politycznej debaty na temat obowiązkowych szczepień".

"Podobne doniesienia pojawiły się także w innych mediach w ciągu ostatnich kilku dni" – dodaje RND. Faktem jest, że wielu pracowników sektora opieki poszukuje nowego zatrudnienia. Portal pracy Stepstone podaje, że w badaniu przeprowadzonym na przełomie grudnia i stycznia 42 proc. personelu pielęgniarskiego stwierdziło, że szuka nowej pracy.

