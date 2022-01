Do makabrycznego incydentu doszło w mieście Carlow w południowo-wschodniej Irlandii. Jak poinformował "The Irish Times" w piątek do placówki poczty weszły dwie osoby w towarzystwie ok. 60-letniego mężczyzny.

Porzucili ciało i uciekli

Ponieważ senior wyglądał na nieprzytomnego i był podtrzymywany przez swoich towarzyszy, sytuacją zainteresował się personel placówki.

Gdy pracownicy poczty chcieli dowiedzieć się o co chodzi, mężczyźni uciekli, porzucając starszego mężczyznę. Jak się później okazało, był martwy.

Sprawę wyjaśnia policja. - Funkcjonariusze badają okoliczności związane z niewyjaśnioną śmiercią starszego mężczyzny - poinformowano. Przyczyny śmierci mężczyzny zostaną ustalone dopiero po sekcji zwłok.

Miał pytać o emeryturę

Według "The Irish Times" cała sprawa była próbą wyłudzenia emerytury zmarłego. Lokalne media podały, że jeden z mężczyzn, którzy zjawili się na poczcie, był tam już wcześniej i próbował odebrać emeryturę seniora. Został wtedy poinformowany, że odbiorca musi stawić się osobiście.

"Wówczas wraz z kolegą wrócił na pocztę z ciałem zmarłego" - czytamy.

Burmistrz Carlow Ken Murnane powiedział, że sprawa zszokowała mieszkańców miasta. - Całe miasto jest w szoku. To po prostu oszałamiające, że ktokolwiek mógł zrobić coś takiego - powiedział. - To jak film Hitchcocka - dodał.

