Mazowiecka Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom mającym związek z zabójstwem starszego małżeństwa w lutym 2020 roku na warszawskim Grochowie. Wśród oskarżonych jest 53-letni mężczyzna mający powiązania z tzw. grupą ożarowską. Według śledczych to on miał być zleceniodawcą zabójstwa.