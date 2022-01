W ubiegłą środę, 19 stycznia, posłanki opozycji poprosiły o spotkanie z Agatą Kornhauser-Dudą. Kinga Gajewska podkreślała na konferencji prasowej, że jako posłanki KO z komisji edukacji, nauki i młodzieży wystosowały list do pierwszej damy, z prośbą o spotkanie. Poprosiły też, "aby porozmawiała ze swoim mężem, panem prezydentem Andrzejem Dudą o przepisach tak zwanego lex Czarnek".

Na odpowiedź długo nie trzeba było czekać. Pierwsza dama, która przed wyborem męża na urząd Prezydenta RP była nauczycielką języka niemieckiego w Krakowie, zaprosiła posłanki na spotkanie, o czym na Twitterze poinformowały Kinga Gajewska i Katarzyna Lubnauer.

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, w odpowiedzi na szasz apel, zaprosiła nas na spotkanie 24 stycznia o 12:00 do Pałacu @prezydentpl .



Przedstawimy jej wszystkie zagrożenia wynikające z #LexCzarnek !@gajewska_kinga @KLubnauer @kr_szumilas @barbaraanowacka pic.twitter.com/LSGxH3BHCU — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) January 19, 2022

Czarnek komentuje spotkanie pierwszej damy

Sprawę spotkania skomentował w poniedziałek minister edukacji Przemysław Czarnek. W radiowej Jedynce stwierdził, że "cieszy się, że ustawa ma takie zainteresowanie konsultacjami". Zwrócił też uwagę, że sam miał się spotkać z prezydentem Dudą ws. nowelizacji Prawa oświatowego dwa tygodnie temu, ale spotkanie nie doszło do skutku w związku z zachorowaniem Andrzeja Dudy na COVID-19.

ZOBACZ: "Lex Czarnek" w Sejmie. Minister edukacji: polskie dzieci potrzebują silnej opieki rządu

Dodał też, że kolejna rozmowa z głową państwa jest zaplanowana na ten tydzień. Rozmowa z ministrem edukacji dziś w "Gościu Wydarzeń" o 19:15 w Polsacie i Polsat News. Transmisja również u nas.

"Lex Czarnek". Co zmieni się w szkołach?

13 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe - zgodnie z nowymi przepisami rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Teraz nowelą ma się zająć Senat. Przepisy są krytykowane przez opozycję przede wszystkim ze względu na zwiększenie uprawnień kuratorów oświaty.

Po wdrożeniu nowych przepisów, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

ZOBACZ: "Lex Czarnek" w Sejmie. Wulgaryzmy na posiedzeniu komisji edukacji

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

WIDEO: Prof. Moniuszko: waga, wiek i płeć wpływają na przebieg COVID-19 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/ml/polsatnews.pl/PAP