Posiedzenie połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej rozpoczęło się od niespodziewanych trudności technicznych. Część posłów PiS miała problem ze zdalnym połączeniem. Po kilku wezwaniach opozycji do procedowania nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, przewodnicząca komisji Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS, ogłosiła 15 minut przerwy.

- My jesteśmy w pełnym składzie. Koalicja Obywatelska, wszyscy posłowie są tutaj na Sali. Kworum jest, więc proszę przełożyć to posiedzenie - mówiła Krystyna Szumilas z PO.



Wtedy odpowiedział jej nierozpoznany na razie głos z połączenia zdalnego. - O! A my jesteśmy tu na Sali. K***a. Posiedzenie było przewidziane… - stwierdził ktoś. - Co za k***a chu*nia jeb*na - kontynuował męski głos.



Wówczas posłowie obecni na sali uwagę, że "docierają niecenzuralne słowa". Po jeszcze kilku przekleństwach, posłowie udali się na przerwę.



Po mniej więcej 15 minutach komisja próbowała wznowić obrady. Cezary Tomczyk stwierdził, że autorem niecenzuralnych słów był poseł Waldemar Andzel z PiS.

Czym jest „lex Czarnek”?

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe zakłada wzmocnienie roli kuratorów oświaty. Po zmianach kuratorzy mają mieć większy wpływ na wybór dyrektorów szkół. W komisjach konkursowych, które wybierają dyrektorów, kurator będzie mógł mieć nawet pięciu przedstawicieli. Obecnie może mieć maksymalnie trzech.



Oprócz przedstawicieli kuratorium w skład komisji konkursowej wchodzą: trzech przedstawicieli organu prowadzącego, po dwóch przedstawicieli rady rodziców i rady pedagogicznej oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowej działającej w szkole.

Po nowelizacji ustawy, kuratorzy będą mogli też wydać osobie prowadzącej szkołę niepubliczną polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Zmiany dotyczą też zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia i inne organizacje, dyrektor szkoły będzie zobowiązany uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla takich zajęć. Ponadto udział ucznia w takich zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców.

Protesty przeciwko w ustawie

W poniedziałek w 16 miastach, gdzie siedziby mają kuratoria oświaty, do drzwi przybito trzy tezy dotyczące przyszłości edukacji. Wśród nich było np. stwierdzenie, że "lex Czarnek" nie służy "ani dobru ucznia, ani rozwojowi cywilizacyjnemu Polski". We wtorek centralna manifestacja odbywa się przed Sejmem pod hasłem "Wolna szkoła, wolni ludzie, wolna Polska".

Do ustawy odniósł się też Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podczas wtorkowej konferencji prasowej jego przewodniczący - Sławomir Broniarz, apelował do posłów o odrzucenie projektu.



- Obawa czy wręcz strach towarzyszy mu (Przemysławowi Czarnkowi - red.), że faktyczne życie szkolne toczy się za zamkniętymi drzwiami i ten rząd dusz - o którym marzy - był niemożliwy bez tak daleko rozbudowanego systemu nadzoru - stwierdził szef ZNP.





