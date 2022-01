"Spotkanie odbędzie się we wtorek w KPRM. Wierzę, że będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków" - napisał szef rządu.

O spotkaniu poinformował także rzecznik rządu Piotr Muller. "Premier Mateusz Morawiecki skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19".

Premier @MorawieckiM skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19.

Na tweeta zareagowała Izabela Leszczyna z PO. "Jak Wam nie wstyd? Naprawdę myślcie, że ludzie to idioci? Że nabiorą się na tę propagandową zagrywkę? Ogarnijcie się i wprowadźcie paszporty covidowe, bo ludzie umierają! Do tego nie potrzeba spotkania z opozycją, bo jesteśmy za!" - napisała.

Tematy rozmów

- Premier Mateusz Morawiecki skieruje zaproszenia do szefów klubów i kół parlamentarnych oraz szefów największych partii politycznych w Sejmie na wspólne spotkanie w Kancelarii Premiera - powiedział w sobotę rozmowie z Interią bliski współpracownik szefa rządu.

Jak wyjaśnił, "na spotkaniu zostanie omówiona aktualna sytuacja epidemiczna oraz poruszone zostaną kwestie wdrażania dalszych rozwiązań prawnych i systemowych w celu walki z epidemią".

Wśród tematów rozmów mają być omawiane rozwiązania zawarte w tzw. ustawie Hoca, które pozwolą m.in. na weryfikację szczepień przez pracodawców.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę, że badania potwierdziły 34 088 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce; zmarło 25 osób z COVID-19. Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 518 218 przypadków. Zmarły w sumie 103 844 osoby z COVID-19.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce dzisiaj. Dane Ministerstwa Zdrowia, 23 stycznia, niedziela

Resort przekazał też, że "w wyniku sekwencjonowania genomu wirusa w Polsce wykryte zostały już 2232 przypadki koronawirusa w wersji Omicron, co stanowi 35 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek".

Strategia walki z COVID-19

W opublikowanej w mijającym tygodniu przez MZ strategii walki z COVID-19, opracowanej na piątą falę pandemii zapisano, że to, co obecnie jest priorytetem – a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby – to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych oraz zwiększenie dostępności testów na COVID-19.

ZOBACZ: Rejestrowane testy na koronawirusa w aptekach. Rząd planuje nowe rozwiązanie

Zgodnie ze strategią wdrażane mają być rozwiązania wzmacniające opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego. Aktualne – jak podkreślono w dokumencie – pozostają m.in. zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.

pgo/ml/polsatnews.pl/Interia/PAP