Wszystkie nowe przypadki koronawirusa pochodzą z województw: mazowieckiego (5781), śląskiego (5526), małopolskiego (3362), pomorskiego (2907), dolnośląskiego (2746), wielkopolskiego (2445), podkarpackiego (2001), łódzkiego (1889), lubelskiego (1507), zachodniopomorskiego (1208), kujawsko-pomorskiego (1148), opolskiego (1036), warmińsko-mazurskiego (781), lubuskiego (581), świętokrzyskiego (529), podlaskiego (453).

188 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 18 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 4518218/103844 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W szpitalach jest 13 491 pacjentów z COVID-19, w tym 1239 chorych podłączonych do respiratorów – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Na kwarantannie przebywa 825 308 osób.

Rząd wprowadza zmiany w walce z pandemią

W piątek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz Adam Niedzielski informowali o zmianach w walce z pandemią. Wśród nowych rozwiązań są: darmowe testy na koronawirusa w aptekach bez skierowania, skrócenie kwarantanny z 10 do 7 dni, zwiększenie bazy łóżek covidowych oraz zalecenie pracy zdalnej.

Nie chcę spekulować, czy u nas będzie to 50 czy 100 tysięcy. Widziałem analizy i takie, i nawet sięgające 140 tysięcy dziennych zakażeń, ale będzie to na pewno bardzo dużo. Dlatego musimy się przygotować na to najlepiej jak potrafimy - oświadczył szef rządu.