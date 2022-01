Wszystkie nowe przypadki koronawirusa pochodzą z województw: mazowieckiego (7120), śląskiego (6442), małopolskiego (4001), dolnośląskiego (3644), wielkopolskiego (3152), pomorskiego (2857), łódzkiego (2387), podkarpackiego (2329), lubelskiego (1800), kujawsko-pomorskiego (1404), zachodniopomorskiego (1367), warmińsko-mazurskiego (1169), opolskiego (1000), podlaskiego (818), świętokrzyskiego (688), lubuskiego (495).

203 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 30 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 163 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 4 484 095/103 819 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W szpitalach przebywa 13 504 pacjentów z COVID-19, w tym 1274 chorych podłączonych do respiratorów - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 084 łóżka i 2723 respiratory.

Resort zdrowia przekazał, że na kwarantannie przebywa 828 763 osób. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 3 834 813 zakażonych.

- Dziś blisko 41 tys nowych zakażeń przy 151 tys. wykonanych testów - w tym 100 tys. PCR. Zlecenia na testy rosły w każdym kolejnym dniu mijającego tygodnia - do tej pory zawsze poniedziałkowe zlecenia były największe w tygodniu. W przyszłym tygodniu z całą pewnością kolejne wzrosty - poinformował na Twitterze szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

- Myślę, że jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, na pewno tych nowych przypadków będzie coraz więcej - mówił w piątek w "Gościu Wydarzeń" wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Najnowsze dane, które mam sprzed godziny, to jest 1548 nowych przypadków (zakażenia Omikronem). To jest 30,5 proc. wszystkich zakażeń, czyli tu widzimy jak Omikron bardzo szybko wypiera poprzedni wariant Delta. Następne tygodnie na pewno będą z takimi dużymi wynikami - dodał wiceminister zdrowia.

- Taka sytuacja jest w krajach Europy Zachodniej. U nas zawsze to jest opóźnione o kilka tygodni, dlatego należało się spodziewać (wzrostu zakażeń) - mówił dalej.

Rząd wprowadza zmiany w walce z pandemią

W piątek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz Adam Niedzielski informowali o zmianach w walce z pandemią. Wśród nowych rozwiązań są: darmowe testy na koronawirusa w aptekach bez skierowania, skrócenie kwarantanny z 10 do 7 dni, zwiększenie bazy łóżek covidowych oraz zalecenie pracy zdalnej.

Nie chcę spekulować, czy u nas będzie to 50 czy 100 tysięcy. Widziałem analizy i takie, i nawet sięgające 140 tysięcy dziennych zakażeń, ale będzie to na pewno bardzo dużo. Dlatego musimy się przygotować na to najlepiej jak potrafimy - oświadczył szef rządu.