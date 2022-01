Polska jest bliska zakończenia sporu z TSUE ws. elektrowni w Turowie, a rząd deklaruje, że "zrobi wszystko", by pakiet Fit for 55 nie wszedł w życie. Polityka wobec UE będzie jednym z tematów środowego wydania "Gościa Wydarzeń", w którym z Bogdanem Rymanowskim rozmawiać będą Hanna Gill-Piątek (Polska 2050) i Jan Kanthak (Solidarna Polska). Transmisja w Polsat News, na polsatnews.pl i Interii.

Jeżeli rząd czeski potwierdzi moje ustalenia z minister środowiska Anną Hubaczkovą ws. kopalni Turów, natychmiast podpisujemy umowę w tej sprawie; jej częścią jest wycofanie przez Czechów skargi z TSUE i zakończenie sporu - powiedziała w Polskim Radiu szefowa MKiŚ Anna Moskwa, komentując wtorkowe spotkanie ze swoją czeską odpowiedniczką. - Jesteśmy gotowi podpisać ją dziś - dodała.

Podwyżki cen energii w Polsce i wysokie ceny towarów i usług to efekty polityki UE - klimatycznej i wobec Rosji - oświadczył w środę w Sejmie wicepremier Jacek Sasin. Jak dodał, rząd zrobi wszystko, by pakiet Fit for 55 nie wszedł w życie.

Jak mówił Sasin, występując w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o rozszerzeniu listy uprawnionych do cen regulowanych gazu i zamrożeniu taryf, obserwowane w ostatnich miesiącach podwyżki cen nośników energii i rachunków "można śmiało nazwać unijnymi podwyżkami".

