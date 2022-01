Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu. Najwyższe porywy wiatru prognozowane są w pierwszej połowie dnia" – podało IMGW.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 17. w poniedziałek.

Do poniedziałkowego popołudnia obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem, jaki wystąpi na obszarze całej Wielkopolski. IMGW poinformował, że jak dotąd najmocniejsze powiewy odnotowano w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Pile.

Zgodnie z ostrzeżeniem IMGW do godz. 16 w poniedziałek na terenie wszystkich powiatów regionu z zachodu i północnego zachodu będzie wiał wiatr, który osiągnie średnią prędkość od 35 km/h do 50 km/h, a w porywach do 100 km/h.

W poniedziałek synoptyk IMGW-PIB Lech Buchert poinformował, że dotychczas najsilniejsze porywy odnotowano w Poznaniu - 70 km/h, Lesznie i Kaliszu - 60 km/h oraz w Pile 55 km/h.

- Średnia prędkość wiatru dochodzi do 40 km/h. W najbliższych godzinach wiatr będzie się nasilał. Prognozuje się, że porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km/h. Po południu wiatr stopniowo zacznie słabnąć – wskazał Buchert.

Dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał, że do godz. 7 rano w poniedziałek strażacy w całym regionie interweniowali pięć razy w związku ze zdarzeniami spowodowanymi przez silny wiatr.

Ostrzeżenia dla Śląska i Łódzkiego

Do godz. 18 w poniedziałek w regionie łódzkim ma wiać silny wiatr, w porywach osiągający nawet 100 km/h – poinformował Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla całego regionu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

W związku z pogodą strażacy w ostatnich godzinach odnotowali tylko kilka zgłoszeń, wśród nich nie było poważniejszych zdarzeń.

Buchert dodał, że w najbliższych godzinach wiatr będzie się nasilał.

- Prognozuje się, że porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km/h. Po południu wiatr stopniowo zacznie słabnąć – zaznaczył.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru obowiązuje od poniedziałkowego rana do wieczora i dotyczy całego woj. śląskiego, m.in. Bytomia, Chorzowa, Częstochowy i powiatu częstochowskiego, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, powiatu bielskiego i Bielska-Białej.

- Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. Wiatr zachodni, po południu skręcający na północno-zachodni - informuje IMGW-PIB.

Na południu regionu meteorolodzy przewidują także intensywne opady śniegu, od rana do wieczora w powiatach cieszyńskim i żywieckim miejscami może spaść 10-15 cm śniegu. Na tym samym obszarze, w związku z silnym wiatrem, spodziewane są także zawieje i zamiecie śnieżne.