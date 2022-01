Zakażony koronawirusem mieszkaniec Starachowic odmówił leczenia w szpitalu, syn znalazł go martwego w domu. Dziś już wiadomo, że chłopiec został osierocony. Jak dowiedział się Polsat News, zmarła także jego matka, która przed paroma dniami trafiła do szpitala w Lublinie - została podłączona do ECMO. Małżeństwo było przeciwne szczepieniom.