Piłkarz czwartoligowego klubu MKS Dąb Dębno, podczas służby, uratował dwoje dzieci z pożaru. Łukasz Grysiak oddał im maskę podłączoną do tlenu, przez co sam zatruł się dymem i trafił do szpitala. "Takie bohaterstwo zasługuje na największe słowa uznania!" - podsumował klub.