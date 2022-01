W ciągu ostatnich siedmiu dni wskaźnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców wzrósł z 1669 do 1988. Szerzą się infekcje wśród pracowników służby zdrowia - w ostatnim tygodniu zarejestrowano ponad 34 tys. przypadków.

Wskaźnik Rt, obrazujący szerzenie się wirusa, wynosi obecnie 1,56. To znaczy, że jedna zakażona osoba zaraża więcej niż jedną następną.

17,5 proc. łóżek na intensywnej terapii zajętych

Stale rośnie liczba pacjentów w szpitalach. Na intensywnej terapii zajętych jest 17,5 proc. łóżek, a na pozostałych oddziałach 27,1 proc. Przekroczony tym samym został krytyczny pułap wyznaczony dla placówek szpitalnych.

Władze kilku regionów Włoch, w tym Lombardii, apelują do resortu zdrowia o zmianę klasyfikacji zakażonych hospitalizowanych pacjentów. Jak wyjaśniają, chodzi o to, by w ogłaszanych codziennie danych rozróżniać pacjentów przyjętych do szpitala faktycznie z powodu COVID-19 i tych, którzy trafili tam z innych względów medycznych i dodatkowo mają pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

an/PAP